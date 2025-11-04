花5萬6買「寵物電動車」不能上路！她慘被開罰沒收　業者回應了

▲寵物電動車爆出「買了不能上路」爭議。（圖／翻攝自業者臉書）

記者閔文昱／綜合報導

花5萬多元買來讓毛小孩兜風，卻被警方開單、車還被沒收！近期多位民眾投訴，一款在寵物展熱賣的「寵物電動車」售價高達5至6萬元，卻無法合法上路，已有多人因此吃上罰單。警方提醒，該類產品未通過交通部檢驗、沒有合格標章，依法屬「動力器具」，上路可罰1200到3600元並沒入車輛。

其中一名楊小姐去年在寵物展花56000元購買寵物電動車，廠商聲稱可當電動輔助自行車騎乘，豈料她日前發生事故時被警方開單，車輛遭沒入。她怒找業者理論，卻被對方反控妨害名譽並揚言求償300萬元。楊小姐強調，車子根本沒有踏板，不符合電動輔助車標準，「業者明明知道不能上路，卻還在展場賣！」

3日的台北寵物展上，楊小姐直接到攤位質問廠商，雙方爆發激烈口角，現場一度吵到驚動警方。其他買家也在網路抱怨車輛品質不佳，「買回來沒多久燈就狂閃、動不了」，甚至有人稱「問合法性時，店家一直打太極」。

對此，業者表示已正式啟動車輛送驗流程，預計需一年時間才能完成檢測，未來會依規申請領牌與保險。並強調在銷售時皆有告知「產品無路權」，只能於特定區域或私有場地使用。

新北交通警察大隊指出，寵物電動車目前法律定位仍不明確，但確定不得行駛於道路。警方也呼籲，無論是電動滑板車、風火輪或此類寵物電動車，只要無牌、無保險、未檢驗合格上路，一律違法。