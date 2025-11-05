妻「一個人去墾丁」　夫收信才知被戴綠帽

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）去年說要一個人去墾丁遊玩，後來他幫妻子收信時，卻收到阿強（化名）配偶提告侵害配偶權的起訴狀，這才驚覺被戴綠帽，憤而決定對阿強提告求償60萬元。雲林地院法官日前審理之後，判阿強應賠償人夫30萬元較為適當。

▲小美聲稱要去墾丁獨旅，結果卻是和阿強一起去玩。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

人夫在判決書中主張，妻子小美去年說要一個人去墾丁，原本相信妻子不會做出對不起他的事情，直到有一次幫忙妻子收信時，意外發現阿強配偶提告侵害配偶權的起訴狀，這才驚覺妻子外遇，而且從兩人的對話紀錄可知，他們不僅一同出遊，甚至發生了性行為，憤而決定對阿強提告求償60萬元。

對於上述指控，阿強承認在去年4、5月間與小美交往，但兩人去墾丁時僅同住一房，沒有發生性行為；此外，人夫提出的證物都是未經同意翻拍的，應當沒有證據能力。

不過，雲林地院法官認為，阿強承認在明知小美已婚的情況下，仍與小美共遊墾丁、同住一房，還拍攝接吻、擁抱等親密照片，種種行為的確已經侵害到人夫的配偶權。

法官接著指出，人夫是在幫忙小美收取信件時，發現阿強配偶提告的訴訟文書，他提出的證據就是阿強配偶提出的證物，而在該案件中，阿強配偶是經過阿強同意才查閱手機、翻拍雲端硬碟，如今阿強卻改口說配偶也是違法取得證據，顯然難以採信。

至於阿強和小美是否發生過性行為，法官表示，兩人雖然曾傳送「你的也很好吃」、「等妳回來吃」等帶有性暗示的對話，但並無其他積極證據可以佐證兩人有實際發生性行為，所以人夫這部分的主張不予採信。

最終，法官裁定阿強應賠償人夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。