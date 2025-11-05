「公視董監事名單」延宕近1年　文化部長李遠：人選只差1、2位

▲文化部長李遠回應「公視董監事」提名進度。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

公視董事會在今年5月31日任期屆滿，按流程應在屆滿前半年就啟動提名作業，不過至今已11月，名單仍未出爐，引發外界關注進度。文化部長李遠今（5日）回應，其實名單甄選確實按照經驗，在前半年就啟動，但過程有些不順利，只差1、2個人選，就會導致延宕，「沒有其他原因」。

李遠今日出席立法院教育及文化委員會，他會前接受媒體訪問時指出，公共電視的董監事甄選，完全按照過去的經驗，在前半年就啟動，但中間有些不順利，而人選持續在挑，只差1、2個，但就因此延宕。他表示，「最後一塊拼圖」要補齊確實有難度。

立委林沛祥質詢時質疑，「文化部是否有黑箱的可能？」李遠強調，這絕對不可能，其實公視董事這個職務吃力不討好，「沒有薪水、只有責任」，並非什麼肥缺，更不可能是政府的黑手。

李遠先前曾經透露，確實有不少專業人士婉拒擔任候選人，部分原因來自於過去幾屆選任過程爭議，有專業人士直言「不願意被羞辱」而婉拒。

▲立委萬美玲質詢。（圖／記者林育綾攝）

立委萬美玲質詢提問，「什麼是被羞辱？」她說，如果是審查過程中，認定該專業人士不適任，「假如這樣就叫羞辱，那是不是乾脆不要審查？」李遠後續表示，羞辱應該修正為「痛苦」。

依《公共電視法》規定，公視董事會由董事11至15人、監察人3至5人組成，候選人名單須經各黨派比例推舉的審查委員會，以「3分之2」以上同意通過。由於審查委員組成，涉及政黨協商與出席率，導致歷屆公視董監事選任屢傳卡關。

例如第7屆審查時，首輪21名董事候選人僅7人通過，第二次審查更因部分政黨委員全數缺席，導致14名董事候選人全數未過關。

文化部強調，仍會依《公共電視法》持續推動選任，努力邀請具教育、藝文、學術、傳播及其他專業背景人士出任候選人，並呼籲社會各界對包含公視在內的所有公共媒體「給予更多支持與理解」。