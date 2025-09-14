　
除了「珍奶」還能怎麼介紹台灣？文化部長：希望捷克人先同情我們

▲▼文化部長李遠、台灣作家陳思宏，到「哈維爾圖書館」與捷克作家進行交流對談。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李遠被問及「怎麼介紹台灣」，提到台灣的文化發展跟中國已經完全不一樣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／布拉格報導

文化部長李遠為「2025台灣歐洲文化年」赴歐，被捷克人問及，除了珍奶，能不能再多介紹讓大家更認識台灣？李遠說，首先我會希望「捷克人同情台灣」，因為我們經歷過獨裁、語言壓抑，再來想介紹台灣的「文化」，經歷西方、日本、中華3方文明撞擊，如今透過電影、文學、藝術等方式，讓世界看見台灣已經完全不一樣了。

李遠為「2025台灣歐洲文化年」先後拜訪法國、捷克，尋找更多文化合作機會，也提到我們與歐洲國家有許多意想不到的共同點和共鳴。像是捷克跟台灣都一樣「從威權走向民主」，捷克在1989年後成為民主國家，台灣則是在1987年解嚴，歷史與民主意識的覺醒過程十分相似。

▲▼文化部長李遠赴捷克「哈維爾圖書館」與台捷作家交流。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李遠赴捷克「哈維爾圖書館」與台捷作家交流。（圖／記者林育綾攝）

12日晚間他以作家「小野」身分，與台灣作家陳思宏、捷克國家科學院亞非研究所所長路丹妮（Táňa Dluhošová）、捷克作家卡特日伊娜・屠奇柯娃（Kateřina Tučková），4人一同在「哈維爾圖書館」進行文學座談，原本只排了40個座位的會場，在不斷增加椅子後，有破百名觀眾參與講座，捷克民眾多達8成，展現對台灣文學的熱愛。

捷克主持人資深撰稿人彼得．維齊納（Petr Vizina）向李遠表示，由於現在接觸不到台灣的外交部長，而很多捷克人也還不了解台灣，「假設你現在是外交部長，除了珍珠奶茶之外，你會向捷克人怎麼介紹台灣？」

李遠說，如果我是外交部長，首先我會希望「捷克人可以同情台灣」，因為我們經歷了獨裁、語言壓抑，台灣在人口、歷史發展背景其實都跟捷克很像，都經歷從威權走向民主的過程。

他表示，現在很多人提到台灣，可能會想到半導體，「但我還想介紹台灣的文化，在經歷了中華、西方、日本等三方文明的撞擊後，現在台灣透過電影、文學、藝術等跟世界交流，這些都已經跟中國很不一樣了，「中國常說，台灣是中國的一部分，其實以文化來說，中國才是台灣的一部分。從冰河時期開始，台灣與中國就從來沒有在一起。」更笑說「以上是外交部長所說」。

▲▼文化部長李遠、台灣作家陳思宏，到「哈維爾圖書館」與捷克作家進行交流對談。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李遠、台灣作家陳思宏，到「哈維爾圖書館」與捷克作家進行交流對談。（圖／記者林育綾攝）

捷克作家日伊娜・屠奇柯娃（Kateřina Tučková）分享，自己的小說《日特科瓦女巫師》即將在台灣出版，故事描述一群女巫師住在遠離城市的山區，有調製藥草、治療疾病、預測未來、讀心、找失物等能力，很多人會遠道去尋求她們幫忙。李遠聽了興奮說，自己也很希望有巫師幫忙打擊威脅我們的人。

陳思宏介紹台灣的「鬼」及習俗，提到現正是台灣的鬼月，並介紹自己家小時候家中如何祭祀鬼，包括麥當勞首次到台灣時，媽媽還特地買來當供品祭拜。而台灣人雖然恐懼鬼，卻也跟鬼有緊密的連結，甚至影響我們的行為。

▲▼國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行《故宮文物百選及其故事》特展，打破過往以歷史時間軸線的策展形式，而是透過當代視角呈現新的策展脈絡，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。（圖／記者林育綾攝）

▲「捷克國家博物館」近來展出故宮特展。（圖／記者林育綾攝）

路丹尼則說，其實台灣、捷克兩個國家都很年輕，在重要的時間點都面臨選擇、自我認同問題，都在問「我們到底是誰？」但透過回顧過去的文化記憶，可以進一步探索答案。

她認為，不管是什麼方向、類型的藝術形式，都不是最重要的，而是要去聽藝術家、作家想做什麼，以及觀眾想看什麼，由政府主導強制性的活動，並不是最好的方式，政府能做的就是提供資源和支持，讓文化自然交流和發展，像是先前捷克辦台灣主題的作家月，還有現在故宮在捷克的特展，都是很棒的。

