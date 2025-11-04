　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸促安世恢復供貨　批荷蘭官方無解決問題實際行動

▲聞泰科技控股的安世半導體遭荷蘭政府凍結全球營運。（圖／CFP）

▲安世半導體。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部4日再度針對安世半導體斷供事件發聲，批評荷蘭政府持續一意孤行，在陸方宣布將對符條件的出口予以豁免，並努力促進安世（中國）恢復供貨之後，仍沒有採取解決問題的實際行動，必將加深對全球半導體供應鏈的不良影響。

大陸商務部提到，荷蘭政府9月30日發佈行政令，不當干預安世半導體企業內部事務，之後荷企業法庭作出剝奪中國企業股權的錯誤裁決，嚴重侵害中國企業合法權益。

大陸商務部指出，荷政府不顧中方多次在磋商中提出的合理訴求，沒有展示出建設性態度和行動且升級全球供應鏈危機。安世（荷蘭）10月26日宣佈停止向安世（中國）供應晶圓，導致後者無法正常生產，造成了全球半導體產供鏈的動蕩和混亂。

大陸商務部說，中方本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，於11月1日宣佈將對符合條件的出口予以豁免，並努力促進安世（中國）恢復供貨，但荷方繼續一意孤行，且無解決問題實際行動，這必將加深對全球半導體供應鏈的不良影響，「這是中方和全球業界不願看到的。」

大陸商務部強調，荷方應從維護中荷、中歐經貿關係大局和產供鏈穩定與安全的角度出發，以負責任的態度與中方相向而行，停止干涉企業內部事務，為安世半導體問題找到建設性解決方法，「中方將堅定維護企業合法權益，並努力穩定全球半導體供應鏈的穩定暢通。」

11/02 全台詐欺最新數據

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

