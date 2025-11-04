荷蘭選舉中間派勝出　葉騰有望成「最年輕總理」

▲葉騰有望成為荷蘭史上最年輕且首位公開同志身分的總理。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

荷蘭議會選舉計票作業完成，中間派民六六黨（D66）黨魁葉騰（Rob Jetten）以2萬8455票微小差距，擊敗自由黨（PVV）對手懷爾德斯（Geert Wilders），有望成為荷蘭史上最年輕且首位公開同志身分的總理。

法新社、法廣等報導，民六六黨以及自由黨各贏得眾議院26個席位，由具體得票數來決定勝負，根據最終統計結果，38歲的葉騰領先2萬8455票險勝。其中海外僑民選票成關鍵，約8萬7000名旅外荷蘭人的選票中，葉騰獲得1萬6049票，懷爾德斯僅拿下7451票，奠定葉騰的領先優勢。

荷蘭選舉委員會將於7日正式公布選舉最終結果，並說明是否存在任何問題。葉騰已於10月31日自行宣布勝選，懷爾德斯則是不滿葉騰在官方結果公布前宣布勝選的行為，批評葉騰傲慢，散布投票違規的不實指控。

▲葉騰已於10月31日自行宣布勝選。（圖／路透）

然而，葉騰勝選只是第一步，如今的他將面臨組建聯合政府的艱鉅任務。

由於荷蘭政治版圖嚴重分歧，任何單一政黨均未能取得絕對多數，民六六黨的葉騰傾向推動與中右翼基督教民主聯盟（CDA）、左翼綠黨／工黨聯盟（GroenLinks/PvdA）、自由民主人民黨（VVD）組成4黨聯合政府。此一組合將使得聯合政府擁有86個席位，形成絕對多數，但外界質疑葉騰能否促成VVD與GroenLinks/PvdA合作。

在新政府成立之前，總理史霍夫（Dick Schoof）將繼續處理政務，預計至少留任至聖誕節。