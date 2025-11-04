　
地方 地方焦點

投縣10萬長輩健保費全額補助　最快明年3至4月實施

▲衛福部南投醫院醫師為8旬病患以內視鏡切除壺腹腫瘤。（圖／資料照片，部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

《財政收支劃分法》雖已修正通過、明年開始施行，卻因中央大砍一般性補助等款項，南投縣推估明年度中央財源恐怕只會小增約10億元，民意代表憂心老人健保補助等社福政策無法實施；縣長許淑華表示，由縣府負擔老人長輩健保費的承諾一定兌現，待明年3、4月縣議會臨時會通過追加預算，就會立即付諸實行。

縣府指出，明年新版財劃法開始施行，該縣統籌分配稅款會增加約144億元，但從中央各部會釋出的訊息，中央同時也會大幅減少原本對於南投的一般性及計畫型補助，而且中央補助計畫的地方配合款比例也會提高，縣府主計處初步計算，以後中央挹注縣庫的財源，最終可能一年只增加不到10億，在縣議會引發許多總質詢縣議員憂心財劃法修正結果最後變成空歡喜，也關心社會福利議題。

許淑華則強調，縣府在上個月將她接任後所有的91億元負債正式償還完畢，讓南投縣成為負債清零、沒有負債的縣市；在負債清零、沒有債務壓力之下，不論明年中央財源挹注的最後結果如何，她早已承諾宣布全縣65歲（原住民55歲）以上老人長輩健保費由縣府全額負擔的新福利措施，明年一定會推動實施。

許淑華說明，縣府確定會在明年度縣議會第一次臨時會審議時，提出這項健保費補助老人長輩的追加預算案，樂觀預期約在明年3、4月順利獲縣議會支持通過後著手辦理，屆時全縣將有超過10萬人受惠；另有部分長輩因故積欠健保費，縣府恐無法代為補繳，但縣府社勞局會積極與中央健保署聯繫研商如何處理，也提醒若一時疏忽或人在國外而欠繳健保費的長輩，有能力者就趕快繳清，以免無法享受縣府負擔健保費的新福利。

11/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新版財劃法上路　饒慶鈴：穩健用財守護民生

台東縣議會第20屆第6次定期大會22日開議，縣長饒慶鈴23日上午親赴縣議會進行施政總報告，針對新版《財政收支劃分法》上路後的施政方向與財務布局提出說明。饒縣長指出，修法後台東縣可望增加131億元的統籌分配稅，但中央同步減少一般性與計畫型補助，並要求地方政府負擔更多配合款。面對新的財政挑戰，縣府將堅持「把每一分預算用在民生」的原則，審慎規劃支出結構，集中投入防災整備、交通建設與公共服務，確保施政穩健推進。

南投縣政府通過115年度總預算案

一般性補助款+計畫性補助減108億　投縣喊話中央

不滿北市被塑造成「資源大戶」　藍議員揭：政院刪650億捷運經費

補助款將大減7成！許淑華等15縣市長聯合發聲明

老人長輩健保費全額補助財畫法統籌分配稅款一般性補助計畫性補助地方配合款

