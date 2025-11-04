　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男花1735萬注射玻尿酸「打造8塊腹肌」　 醫警告：恐變形

▲陸男花千萬打造人工腹肌。（圖／翻攝自微博）

▲陸男花千萬打造人工腹肌。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸一名男子日前在網路上發文表示，自己花費400萬元（人民幣，下同，約台幣1735萬元）打了40支玻尿酸來填充「直角肩、鎖骨、腹肌、胸肌」，打造出人工八塊腹肌，引起熱議。

綜合陸媒報導，該名男子還自稱是「中國首例」，並解釋自己的動機是因為，無法透過鍛鍊增長肌肉，練不出理想中的精壯身材，才轉而以醫美手段，塑造視覺肌肉線條。事後他也相當滿意，在社群平台上分享心得。

▲男子在網上分享心得。（圖／翻攝自微博）

▲男子在網上分享心得。（圖／翻攝自微博）

相關影片照片引起網友熱議，「有400萬，一年不上班，堅持鍛煉，控制飲食，保證睡眠，可以有貨真價實的一身腱子肉！與其花錢，不如靠自己努力」、「然後呢，過段時間吸收了不就還原了？那每天要不穿衣服給人看才行啊，不然400萬白花了」。

相關專家分析，這是透過高劑量玻尿酸在皮下堆積，模擬肌肉隆起形態，如勾勒腹肌塊狀線條或胸肌輪廓。

醫師普遍認為，玻尿酸較適合小範圍精準填充（如蘋果肌、下巴），大面積填充（如額頭、臀部）易導致「皮肉分離感」，且受重力影響可能變形。

報導分析認為，單次全身肌肉塑形需數百支玻尿酸（如豐臀案例達400支），單支均價數千元，總成本可達百萬等級。腹肌填充需強支撐性透明酸，單次約5至10支，但仍遠低於自然健身後長期維持的成本效益。

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我
快訊／玉山金、三商壽重大訊息：明日暫停交易
外國人手斷了「籌6萬醫藥費」全台狂騙　移民署逮人驅逐出境
黃明志上月出庭應訊內幕首度曝光！
普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回
顧家貨車駕駛遭撞死！妻忍悲相驗：什麼都沒了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

45萬粉正妹自曝「曾合作黃明志」　親揭為人

馬來西亞藝人黃明志近日捲入「護理師女神」謝侑芯身亡事件，消息引發議論。有網友表示，這起悲劇讓他想起一名做網紅經紀多年的朋友感嘆，「我最怕的電話，是凌晨三點女孩哭著說不知道怎麼拒絕大哥邀約。」貼文引來曾合作黃明志的45萬粉直播正妹，揭黃私下為人，「沒那麼多潛規則，拍完領錢後也沒聯絡過」，認為不用把不堪無限放大。

