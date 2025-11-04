許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌　體脂率超15％顛覆外界印象

記者魏有德／綜合報導

一名來自遼寧大連的00後健身男孩近日被網友翻出他的驚人身材而爆紅。這名徐姓壯哥體重高達340斤（約170公斤），卻擁有清晰可見的八塊腹肌，被網友封為「當代許褚」。據了解，他以驚人的自律精神，顛覆外界對「高體重＝肥胖」的刻板印象，成為大陸健身圈最具話題性的勵志人物代表。

▲170公斤遼寧壯哥秀出8塊腹肌的驚人身材。（圖／翻攝微博，下同）

《站長之家》報導，近日，一位來自遼寧大連的00後男生徐同學憑藉其340斤體重下依然清晰的八塊腹肌，在網路上掀起熱議，被網友親切稱為「當代許褚」。

徐同學17歲開始健身，最初體重約250斤（約125公斤），為了減肥，每天跑步與吃水煮雞胸肉，但效果不佳。直到遇到健身教練，建議他改走「力量型」路線，才開啟了真正的轉變。

徐同學放棄「一味變瘦」的目標，改以舉重與力量訓練為主，體重雖直線上升至170公斤，但肌肉線條反而更明顯。

經過5至6年系統訓練，他的深蹲、硬拉與臥推數據分別達到320公斤、290公斤與240公斤，實力直逼專業力量舉運動員。面對外界質疑是吃藥效果，他強調，所有訓練均為自然增肌，未曾依賴藥物，且參加國家級比賽必須通過嚴格藥檢。

最令人驚訝的是，在體脂率超過15%的情況下，他仍擁有清晰分明的八塊腹肌，打破「高體脂無腹肌」的傳統觀念。如今，這位「肌肉許褚」已從減重少年蛻變為亞洲健體冠軍，更立下「世界冠軍」為人生下一個目標。