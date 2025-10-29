　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

濕氣爆棚必看！專家曝除濕機3大NG行為：耗電又釀危機

▲除濕機,濕度,潮濕,除濕。（示意圖／Reve AI製圖）

▲雨下不停讓家中濕度飆高，除濕機幾乎整天開著。（示意圖／Reve AI製圖）

記者胡至欣／綜合報導

雨勢沒完沒了，家中濕度飆高，不少人幾乎整天開著除濕機「拼乾爽」。家電達人486先生提醒，如果除濕機擺放不當或濾網清潔不到位，不只除濕效果打折、電費暴增，還可能因散熱不良引發過熱危機。

486先生建議，選除濕機前先量好空間大小，若除濕力不足，機器長時間高負載運轉，不僅耗電，也容易提早報銷。他指出，可參考能源署公式「坪數×3.3平方公尺×0.24公升＝每日最大除濕量（L）」來估算需求。除濕力夠才能在短時間內降低濕度，透過變頻馬達自動調整轉速，達到更佳節能效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲除濕機正確使用。（圖／486先生提供）

▲濾網若長期未清潔會影響除濕效率。（圖／486先生提供；下同）

他也提醒，除濕機應與牆面、窗簾、家具保持至少50公分距離，最好放在空間中央，避免貼牆造成進出風受阻，進而引發機體過熱。濾網務必定期清理，灰塵堆積會降低進風量、增加能耗，甚至提升內部溫度。

▲除濕機正確使用。（圖／486先生提供）

▲避免將衣物晾掛在除濕機正上方，以免掉落遮住進出風口。

若用除濕機輔助乾衣，衣物不要掛在正上方，避免掉落遮住出風口，影響散熱與安全。選購時也建議選能源效率一至二級、通過安全檢測的變頻除濕機。濕度則設定在50%～60%之間，既能抑制黴菌孳生，也不會讓空氣過於乾燥。

最後他提到，近期氣候潮濕，若家中木櫃、牆角或浴室飄霉味，可搭配循環扇幫助空氣流通，除濕速度更快、能源也不浪費。掌握好使用習慣，除濕機不只發揮最大效能，還能延長壽命，確保居家用電安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被「地雞主」狂追暴紅　黑絲OL現身：目前單身
粿粿「與事實不符」王子卻認了！　律師劃重點：就是聊騷
快訊／王子經紀公司道歉！ 　會承擔應有責任
林安可挑戰旅外！　統一獅證實已表達海外FA意願
「粿粿出軌好友」2個月前就被爆　他轟：虛偽人設！
快訊／中職年度最佳九人揭曉！　江坤宇5連霸寫紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

堰塞湖危機解除！中橫公路17時恢復通行　日間放行、夜間封閉

慶祝樂天桃猿奪冠　張善政宣布桃園11/2舉辦封王遊行

豬瘟衝擊生計！高市「免收豬肉攤租金1個月」　挺攤商度危機

【廣編】聯聚建設以文化凝聚社區　攜手王偉忠打造沉浸式戲劇《聯聚一村喜事》　

【廣編】開創虛擬資產永續金融新時代　禾亞數位科技榮獲創新金融獎殊榮

「粿粿出軌好友」2個月前就爆出　他轟：虛偽人設！超甜影片被挖出

「兒童歌仔戲」搭藝術卡車巡演免費看　周末加碼戲服、身段體驗　

阿緯「點點心」被爆蒸籠發霉　集團：去年衛生局有稽查但未發現

濕氣爆棚必看！專家曝除濕機3大NG行為：耗電又釀危機

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

堰塞湖危機解除！中橫公路17時恢復通行　日間放行、夜間封閉

慶祝樂天桃猿奪冠　張善政宣布桃園11/2舉辦封王遊行

豬瘟衝擊生計！高市「免收豬肉攤租金1個月」　挺攤商度危機

【廣編】聯聚建設以文化凝聚社區　攜手王偉忠打造沉浸式戲劇《聯聚一村喜事》　

【廣編】開創虛擬資產永續金融新時代　禾亞數位科技榮獲創新金融獎殊榮

「粿粿出軌好友」2個月前就爆出　他轟：虛偽人設！超甜影片被挖出

「兒童歌仔戲」搭藝術卡車巡演免費看　周末加碼戲服、身段體驗　

阿緯「點點心」被爆蒸籠發霉　集團：去年衛生局有稽查但未發現

濕氣爆棚必看！專家曝除濕機3大NG行為：耗電又釀危機

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

航太軍工業績＆股價遊刃有餘　川普助攻波音商用航太起飛

換季睡不好？專家教你這樣挑精油　解救身心不適狀況

8年不間斷　熊讚愛心團隊送愛到創世台東院

不是輻射！車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

中獎發票字跡模糊、破損都有救！　國稅局教2招安心領錢

吃光光也減碳！台南推低碳午餐行動　結合節氣入菜打造永續校園

堰塞湖危機解除！中橫公路17時恢復通行　日間放行、夜間封閉

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女情緒不穩獲救

一線之隔兩個季節！老君山現「陰陽分界」奇觀　遊客讚：美到窒息

【大逃亡】緬軍重砲攻堅KK園區　上千人為求活命跳河出逃

生活熱門新聞

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

被雞追OL辣照曝光　限動直呼很荒謬

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看

粿粿限動發聲　全場揪1關鍵：沒否認出軌

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

3波冷空氣接力　下波變天降溫時間曝

被引導「棄婚後財產分配」　網嘆：范姜彥豐比Andy還慘

成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑翻

門票只要30塊！他大推台北「1景點」爆共鳴

北教大教授遭爆「偷吃12女」　校方3點回應：若違規絕不寬貸

即／台中廚餘政策轉彎　明起停用9處掩埋場

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

更多熱門

相關新聞

開除濕機「人不能待在室內？」台電解答：可以的

開除濕機「人不能待在室內？」台電解答：可以的

最近雨下不停，許多人以為除濕機與人不可以同時待在室內。對此，台電粉專解釋，只要多一步驟把濕度設定在55至65%之間，其實是可以安全共處的。另外，粉專小編也提醒，民眾外出時務必關機並拔插頭，使用時要接獨立插座、與牆壁或家具保持50公分距離，避免過熱或起火。

人妻「實測3年廚餘機」！過來人推爆：果蠅蟑螂也沒了

人妻「實測3年廚餘機」！過來人推爆：果蠅蟑螂也沒了

衣服濕了一周超崩潰！「4招實用絕招」乾超快

衣服濕了一周超崩潰！「4招實用絕招」乾超快

台電分享除濕機乾衣3要點須知

台電分享除濕機乾衣3要點須知

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

關鍵字：

486先生濕氣除濕機家電居家安全節能防霉居家生活家電達人變頻乾衣潮濕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面