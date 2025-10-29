濕氣爆棚必看！專家曝除濕機3大NG行為：耗電又釀危機

▲雨下不停讓家中濕度飆高，除濕機幾乎整天開著。（示意圖／Reve AI製圖）

記者胡至欣／綜合報導

雨勢沒完沒了，家中濕度飆高，不少人幾乎整天開著除濕機「拼乾爽」。家電達人486先生提醒，如果除濕機擺放不當或濾網清潔不到位，不只除濕效果打折、電費暴增，還可能因散熱不良引發過熱危機。

486先生建議，選除濕機前先量好空間大小，若除濕力不足，機器長時間高負載運轉，不僅耗電，也容易提早報銷。他指出，可參考能源署公式「坪數×3.3平方公尺×0.24公升＝每日最大除濕量（L）」來估算需求。除濕力夠才能在短時間內降低濕度，透過變頻馬達自動調整轉速，達到更佳節能效果。

▲濾網若長期未清潔會影響除濕效率。（圖／486先生提供；下同）

他也提醒，除濕機應與牆面、窗簾、家具保持至少50公分距離，最好放在空間中央，避免貼牆造成進出風受阻，進而引發機體過熱。濾網務必定期清理，灰塵堆積會降低進風量、增加能耗，甚至提升內部溫度。

▲避免將衣物晾掛在除濕機正上方，以免掉落遮住進出風口。

若用除濕機輔助乾衣，衣物不要掛在正上方，避免掉落遮住出風口，影響散熱與安全。選購時也建議選能源效率一至二級、通過安全檢測的變頻除濕機。濕度則設定在50%～60%之間，既能抑制黴菌孳生，也不會讓空氣過於乾燥。

最後他提到，近期氣候潮濕，若家中木櫃、牆角或浴室飄霉味，可搭配循環扇幫助空氣流通，除濕速度更快、能源也不浪費。掌握好使用習慣，除濕機不只發揮最大效能，還能延長壽命，確保居家用電安全。