換季必看！日本整理師「3丟3收」斷捨離法衣櫃瞬間瘦一圈

▲待換季衣服太多，該怎麼收納快看整理師怎麼做。（圖／photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

天氣忽冷忽熱早晚溫差大，衣櫃裡塞滿了衣服，卻總覺得沒衣服穿，代表衣櫃該換季了！說到要整理衣櫃，許多人都覺得很痛苦，待換季的衣物太多、衣物有異味、衣服上出現黃漬甚至變形，日本《Saison生活研究》中整理師依照民眾常遇到的換季問題，提出斷捨離以及正確收納方式，不僅能讓空間變整齊，也能延長衣物壽命，讓穿搭更有效率。

▲以下三類衣服該果斷說再見。

收納空間有限，不可能什麼都留，換季前最重要的事不是「收」，而是「丟」，以下三類衣服該果斷說再見：

1. 明顯損壞、變形的衣服

出現磨損、褪色、泛黃或破洞的衣物已經老化，即使是昂貴品牌，也別再猶豫。這些衣服只會占空間、讓衣櫃看起來更亂。

2 一年以上沒穿過的衣服

衣櫃裡是不是有一些衣服，覺得也許哪天會穿，事實上已經1~2年沒穿過了，那以後很可能都不會再穿這些衣服了。

3.不再適合現在風格或身形的衣服

隨著年齡、體型與生活改變，某些衣服即使還能穿，也早已不是現在的會選的樣子，讓它離開，為新風格騰出空間。

▲衣架之間留出空隙，讓衣服能透氣不發霉。

在丟完衣服後，下一步就是學會怎麼收，不當的存放方式會讓衣服更快變形、發霉，甚至影響壽命。

1.分類擺放、預留空氣流通

T恤建議折疊放入收納盒或抽屜，襯衫、罩衫類則應掛在與肩寬相符的衣架上，衣架之間留出空隙，讓衣服能透氣不發霉。

2.移除塑膠膜、改用不織布罩

乾洗回來的衣物若長期包著塑膠膜，容易鎖住濕氣導致泛黃，建議改用不織布防塵罩。

3.減量疊放、保持蓬鬆

毛衣、針織衫容易拉伸變形，所以最好折疊起來放在抽屜或儲物盒裡，而不是掛在衣架上，每次只疊2～3件保持蓬鬆感。

整理師也提醒，若每年能固定進行一次「減量整理」，並以打造出「不需換季」的萬用衣櫃為目標，每天出門穿衣也會更快、更自在。