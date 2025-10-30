　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

換季必看！日本整理師「3丟3收」斷捨離法衣櫃瞬間瘦一圈

▲▼整理師,衣櫃,換季。（圖／photoAC）

▲待換季衣服太多，該怎麼收納快看整理師怎麼做。（圖／photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

天氣忽冷忽熱早晚溫差大，衣櫃裡塞滿了衣服，卻總覺得沒衣服穿，代表衣櫃該換季了！說到要整理衣櫃，許多人都覺得很痛苦，待換季的衣物太多、衣物有異味、衣服上出現黃漬甚至變形，日本《Saison生活研究》中整理師依照民眾常遇到的換季問題，提出斷捨離以及正確收納方式，不僅能讓空間變整齊，也能延長衣物壽命，讓穿搭更有效率。

▲▼整理師,衣櫃,換季。（圖／photoAC）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲以下三類衣服該果斷說再見。

收納空間有限，不可能什麼都留，換季前最重要的事不是「收」，而是「丟」，以下三類衣服該果斷說再見：

1. 明顯損壞、變形的衣服
出現磨損、褪色、泛黃或破洞的衣物已經老化，即使是昂貴品牌，也別再猶豫。這些衣服只會占空間、讓衣櫃看起來更亂。

2 一年以上沒穿過的衣服
衣櫃裡是不是有一些衣服，覺得也許哪天會穿，事實上已經1~2年沒穿過了，那以後很可能都不會再穿這些衣服了。

3.不再適合現在風格或身形的衣服
隨著年齡、體型與生活改變，某些衣服即使還能穿，也早已不是現在的會選的樣子，讓它離開，為新風格騰出空間。

▲▼整理師,衣櫃,換季。（圖／photoAC）

▲衣架之間留出空隙，讓衣服能透氣不發霉。

在丟完衣服後，下一步就是學會怎麼收，不當的存放方式會讓衣服更快變形、發霉，甚至影響壽命。

1.分類擺放、預留空氣流通
T恤建議折疊放入收納盒或抽屜，襯衫、罩衫類則應掛在與肩寬相符的衣架上，衣架之間留出空隙，讓衣服能透氣不發霉。

2.移除塑膠膜、改用不織布罩
乾洗回來的衣物若長期包著塑膠膜，容易鎖住濕氣導致泛黃，建議改用不織布防塵罩。

3.減量疊放、保持蓬鬆
毛衣、針織衫容易拉伸變形，所以最好折疊起來放在抽屜或儲物盒裡，而不是掛在衣架上，每次只疊2～3件保持蓬鬆感。

整理師也提醒，若每年能固定進行一次「減量整理」，並以打造出「不需換季」的萬用衣櫃為目標，每天出門穿衣也會更快、更自在。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「粿仔王子」小吃店爆紅！　網刷整排5星評論：粿王遊戲
粿粿婚內出軌王子「早有知情人士」　2個月前就爆料：有證據
國道離奇案！女怒「知名布丁」被偷吃　暴衝突當場筊杯…結局神轉
王子爆不倫粿粿！　羅志祥認：我沒資格評論
快訊／北市五分埔商圈晚間火警！
知名肉圓店出現「一堆警察」一旁有人在哭　老闆遭上銬帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

你一週做幾次家事？做家事的男性和女性大腦衰退更慢

台南關廟「粿仔王子」小吃店爆紅！網友刷整排5星評論：粿王遊戲

粿粿婚內出軌王子「早有知情人士」　2個月前在網路爆料：有證據

新竹知名肉圓店出現「一堆警察」一旁有人在哭　老闆遭上銬帶走

換季必看！日本整理師「3丟3收」斷捨離法衣櫃瞬間瘦一圈

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！雪碧含淚PO文：下輩子再當好友

Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭　王子粿粿粉絲氣炸

以為拉傷！腳後跟疼半年竟是阿基里斯腱斷裂　她慘錯過黃金治療期

最新賺年終方式？檢舉亂丟菸蒂獎金驚人　環保局再推打擊1陋習

LINE只傳「有空嗎」　一票人火大：絕不回！妹子曝正確開場

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

台南關廟「粿仔王子」小吃店爆紅！網友刷整排5星評論：粿王遊戲

粿粿婚內出軌王子「早有知情人士」　2個月前在網路爆料：有證據

新竹知名肉圓店出現「一堆警察」一旁有人在哭　老闆遭上銬帶走

換季必看！日本整理師「3丟3收」斷捨離法衣櫃瞬間瘦一圈

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！雪碧含淚PO文：下輩子再當好友

Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭　王子粿粿粉絲氣炸

以為拉傷！腳後跟疼半年竟是阿基里斯腱斷裂　她慘錯過黃金治療期

最新賺年終方式？檢舉亂丟菸蒂獎金驚人　環保局再推打擊1陋習

LINE只傳「有空嗎」　一票人火大：絕不回！妹子曝正確開場

明天起北東有雨又降溫　周末還有熱帶系統發展

桃園垃圾車與機車碰撞　女騎士遭輾卡車輪下命危

玉山艦螺旋槳突「斷一片」！海軍證實：調查中

台南關廟「粿仔王子」小吃店爆紅！網友刷整排5星評論：粿王遊戲

鴻海科技日「3款限定伴手禮」曝光　聯名盥洗包、鈦輕水瓶搶先看

隋棠、76歲潘迎紫都在做「重訓」　「1好處」不用節食也能維持好體態

阿谷老師分析5星座「最愛冷暴力」　第一名竟是有計畫的天蠍

施名帥《監所》秀「被捅疤痕」！張軒睿、陳澤耀憋笑：是割盲腸

粿粿婚內出軌王子「早有知情人士」　2個月前在網路爆料：有證據

張豐豪偷當「鏟子超人」 何潤東知情後大讚超暖心

商港事業協會與高港裝卸公會感謝開放外勞　培訓人員願提供技術支援

【小小年紀一把年紀】小妹妹萬聖節cosplay阿嬤過馬路　逼真還原超可愛

生活熱門新聞

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

王子「1舉動」粿粿錯愕？眾人諷刺笑：直接爆

不只粿粿！王子IG狂撩簡廷芮「我以為喜歡我」

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

范姜彥豐心死爆料！律師預測「粿粿下一步」

粿粿曾許願「王子勾勾...」　大票人狂嘔：人妻94會玩

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

范姜彥豐、粿粿離婚金額能到多少？律師說實話

更多熱門

相關新聞

即／台中翁卡「床跟衣櫃」間　送醫不治

即／台中翁卡「床跟衣櫃」間　送醫不治

台中市今（29）日中午傳出一起離奇案件，一名年約80多歲田男疑為長照患者，不明原因被衣櫃跟床「夾住」，居家照服員前往送餐發現異狀，緊急通報救護人員到場，田男被救出時已經沒有呼吸心跳，趕緊實施急救，並送往長安醫院搶救，稍早仍宣告不治。

換季衣物泛黃？　資深家政婦點出4大NG收納方式

換季衣物泛黃？　資深家政婦點出4大NG收納方式

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟曝光

不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟曝光

換季敏感鼻涕頻發！3招趕走不適

換季敏感鼻涕頻發！3招趕走不適

關鍵字：

整理師衣櫃換季

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面