高鐵10月運量「735萬人次」創新高　新車2年後上線

▲高鐵10月運量創新高。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年10月有3個連假，高鐵疏運達18天史上最長，旅運量735.2萬人次創新高。由於運能吃緊，台灣高鐵表示，新車預計2年後上線，將持續精進現行各項旅運措施，也請旅客分流搭乘。

高鐵10月全月旅運量衝上735.2萬人次，創歷年新高。由於高鐵運量成長看不到盡頭，面臨運能緊繃，台灣高鐵表示，新車組預計兩年後上線，將持續精進各項旅運措施，並呼籲旅客多加利用分流搭乘時段，舒緩尖峰人潮。

今年10月共有中秋節、國慶日以及光復節3個連假疏運，一舉推升高鐵運量再創新高。台灣高鐵統計，今年10月旅運整體達735.2萬人次，超越2025年8月創下的紀錄，10月日均運量為23.7萬人次，不僅較去年全年日均運量21.4萬人次成長約11%，更較今年1至9月日均運量22.1萬人次，單月增加7.4%。

根據統計，高鐵10月共開行5,197班次，準點率99.85%。依據10月3個連假分別統計，中秋節疏運期間的日均運量達26.2萬人次，國慶疏運期間的日均運量為25萬人次，光復節疏運期間的日均運量則為26.1萬人次。

因應運量不斷成長，高鐵公司指出，新世代列車N700ST預計自明年8月陸續運抵台灣、2027年中第一組列車上線，在此之前，連續假期與尖峰時段仍有大量人潮同時乘車之需求。

▲高鐵新世代列車「N700ST」首列2027年上線。（圖／高鐵公司提供）

為確保乘車品質，台灣高鐵表示，將持續優化現行措施，引導旅客、平衡尖離峰人潮，也敬請旅客多加利用離峰時段、分流搭乘，享有更多的乘車優惠及較好的乘車品質。

台灣高鐵說明，疏運期及尖峰已採多項措施分流人潮，包括視車站人潮狀況，機動加開全車自由座列車，以加速疏運自由座候車人潮。在疏運期間之非超尖峰日，擴大早鳥優惠配額，並推出最低5折「早早鳥優惠」，鼓勵旅客離峰時段乘車；而非尖峰日的早鳥優惠銷售數也較以往疏運增加約3成，有效發揮移峰填谷的效果。

針對自由座較為擁擠的北部路段，高鐵也在尖峰時段增加「南港-台中」的區間車，並進一步將自由座車廂數擴增為最多9節，根據高鐵統計提升自由座車廂運能約3%。