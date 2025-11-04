　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵10月運量「735萬人次」創新高　新車2年後上線

▲▼台灣高鐵,高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵10月運量創新高。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年10月有3個連假，高鐵疏運達18天史上最長，旅運量735.2萬人次創新高。由於運能吃緊，台灣高鐵表示，新車預計2年後上線，將持續精進現行各項旅運措施，也請旅客分流搭乘。

高鐵10月全月旅運量衝上735.2萬人次，創歷年新高。由於高鐵運量成長看不到盡頭，面臨運能緊繃，台灣高鐵表示，新車組預計兩年後上線，將持續精進各項旅運措施，並呼籲旅客多加利用分流搭乘時段，舒緩尖峰人潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年10月共有中秋節、國慶日以及光復節3個連假疏運，一舉推升高鐵運量再創新高。台灣高鐵統計，今年10月旅運整體達735.2萬人次，超越2025年8月創下的紀錄，10月日均運量為23.7萬人次，不僅較去年全年日均運量21.4萬人次成長約11%，更較今年1至9月日均運量22.1萬人次，單月增加7.4%。

根據統計，高鐵10月共開行5,197班次，準點率99.85%。依據10月3個連假分別統計，中秋節疏運期間的日均運量達26.2萬人次，國慶疏運期間的日均運量為25萬人次，光復節疏運期間的日均運量則為26.1萬人次。

因應運量不斷成長，高鐵公司指出，新世代列車N700ST預計自明年8月陸續運抵台灣、2027年中第一組列車上線，在此之前，連續假期與尖峰時段仍有大量人潮同時乘車之需求。

▲▼高鐵新世代列車「N700ST」塗裝和外觀首度曝光。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵新世代列車「N700ST」首列2027年上線。（圖／高鐵公司提供）

為確保乘車品質，台灣高鐵表示，將持續優化現行措施，引導旅客、平衡尖離峰人潮，也敬請旅客多加利用離峰時段、分流搭乘，享有更多的乘車優惠及較好的乘車品質。

台灣高鐵說明，疏運期及尖峰已採多項措施分流人潮，包括視車站人潮狀況，機動加開全車自由座列車，以加速疏運自由座候車人潮。在疏運期間之非超尖峰日，擴大早鳥優惠配額，並推出最低5折「早早鳥優惠」，鼓勵旅客離峰時段乘車；而非尖峰日的早鳥優惠銷售數也較以往疏運增加約3成，有效發揮移峰填谷的效果。

針對自由座較為擁擠的北部路段，高鐵也在尖峰時段增加「南港-台中」的區間車，並進一步將自由座車廂數擴增為最多9節，根據高鐵統計提升自由座車廂運能約3%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝侑芯經紀人：「命案現場還有第三人」！
粿粿養家卻被要1600萬！她喊「獅子大開口」　網不挺：邏輯何
快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！
快訊／小羊暴斃憂被誤傳染豬瘟　阿伯棄屍滑倒摔死
快訊／太子集團遭47路大搜索！查扣45億
快訊／台中女騎士遭輾斃！現場留血色水灘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

換季洗衣注意！「防水材質」別丟機洗　專家：洗衣機易暴走

變謀殺案！醫推理黃明志「被起訴原因」：1舉動極可能引發猝死

捷運月台門上「藏神祕數字」要做什麼？答案曝光：乘客用得上

豬瘟案場廚餘來源不只1處　中市府疑豬農「偷開車想滅證」

鳳凰颱風估明天清晨生成　下周還有東北季風報到

粿粿養家卻被要1600萬！她喊「獅子大開口」　網不挺：邏輯何在

C養豬場貨車到清潔隊偷載廚餘　環境部：檢調已介入

45萬粉正妹自曝「曾合作黃明志」！親揭為人：領錢後沒聯絡過

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

換季洗衣注意！「防水材質」別丟機洗　專家：洗衣機易暴走

變謀殺案！醫推理黃明志「被起訴原因」：1舉動極可能引發猝死

捷運月台門上「藏神祕數字」要做什麼？答案曝光：乘客用得上

豬瘟案場廚餘來源不只1處　中市府疑豬農「偷開車想滅證」

鳳凰颱風估明天清晨生成　下周還有東北季風報到

粿粿養家卻被要1600萬！她喊「獅子大開口」　網不挺：邏輯何在

C養豬場貨車到清潔隊偷載廚餘　環境部：檢調已介入

45萬粉正妹自曝「曾合作黃明志」！親揭為人：領錢後沒聯絡過

台灣社會應重新思考「中國人」的意義　而不是把更多人推向對岸

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

才卸任中選會主委李進勇火速恢復民進黨籍　許宇甄批：坐實看門犬

麻衣恢復單身帶壓箱寶鑑定　全球限量20的錶被稱低調富豪

驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

陸促安世恢復供貨　批荷蘭官方無解決問題實際行動

台南環保績效全國發光奪5特優3優等　黃偉哲：減碳行動沒有退路

快訊／川普、金正恩再會有譜了！　南韓國情院：最快明年3月以後

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

可口可樂AI聖誕廣告翻車　網友酸：看完更想喝百事了

【冷血至極】台中變態房客燒死母女！「邊脫手套」淡定離去

生活熱門新聞

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

台南釣客捕獲「史詩級」130斤野生龍膽石斑

3可能路徑！　準鳳凰颱風估「拋物線北上」

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

忍8年沒愛愛「人妻生日求大戰一場」！結局崩潰

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

粿粿哥哥曾是喬傑立男團成員　「家人洗白團」身分起底

東京5大失望景點！台人投票結果曝

鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝

謝侑芯出事前開趴片曝　網驚：最後身影？

更多熱門

相關新聞

賓士全新世代商用廂型車預告曝光

賓士全新世代商用廂型車預告曝光

在迎接「130 年運輸里程碑」之際，Mercedes‑Benz Vans 透過一場別具意義的展演，回顧其自 1896 年以來的發展歷程。現場除展示目前仍可行駛的史上最古老貨車 —— 1899 年 Benz 組合式貨車，以及現行 eSprinter 電動車款，更以一座名為「THE BOULDER」的巨型石雕藝術品，預覽下一代 Sprinter 的設計方向

搭高鐵一看「都同1姿勢」　萬人點頭：這樣才好睡

搭高鐵一看「都同1姿勢」　萬人點頭：這樣才好睡

台灣10月新車銷量神車逼近4000輛

台灣10月新車銷量神車逼近4000輛

瑪莎拉蒂電動休旅車新年式再進化

瑪莎拉蒂電動休旅車新年式再進化

賓士霸告現代重生版通過撞擊測試

賓士霸告現代重生版通過撞擊測試

關鍵字：

高鐵運量10月新車疏運台灣高鐵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面