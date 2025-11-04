綠最新內參民調墊底！大輸賴瑞隆20%　邱議瑩：跟自己做的落差大

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選戰火持續延燒，在立委林岱樺於岡山舉辦號稱三萬人的大型造勢活動後，一份最新的民調結果卻投下震撼彈，顯示立委賴瑞隆在多項指標中脫穎而出，數據皆居冠，但立委邱議瑩卻墊底，慘輸20%。對此，邱議瑩回應，數字的確跟自己做的民調數字落差非常大，但不管是怎麼樣的民調數字，都會把它列為參考。

▲民進黨立委邱議瑩回應民調數字。（圖／記者賴文萱攝）

近日一份宣稱10月27日至10月30日民進黨內參民調曝光，在與國民黨立委柯志恩對比的部分，賴瑞隆以44.5%的支持度，領先柯志恩的36%；林岱樺則以39.8%領先柯志恩的35.1%；許智傑支持度40.4%，同樣領先柯志恩的37%。但在綠營4人之中，僅有邱議瑩以37.4%的支持度，落後柯志恩的40.5%。

若是黨內4人互比民調，以賴瑞隆30.6％居冠，其次是許智傑23.5％、林岱樺10.1％，邱議瑩墊底為9.7％，民調大輸賴瑞隆20%以上。

▲邱議瑩今日舉辦生活政策發表會。（圖／記者賴文萱攝）

對此，邱議瑩受訪回應，「這個數字的確跟我們自己做的民調數字落差是非常的大，也跟我們在實際拜訪的時候，感受非常的不同」，她強調「不管是怎麼樣的民調數字，都把它列為參考」，會持續依照自己的步驟奮力往前行，那也不斷不斷地推出牛肉政見，讓高雄市民做出一個最好的選擇。

至於被問及是否也會考慮舉辦造勢活動嗎？邱議瑩表示，「會！有在規劃」，預計在下週六15日，會在她的本命區旗山美濃舉辦第一場造勢活動。