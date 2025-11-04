6寶弱勢家庭射箭手田萱努力追夢　國際蘭馨交流協會慨捐40萬助學金

▲國際蘭馨交流協會助學，旭光高中國中部學生田萱獲40萬獎學金。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投旭光高中射箭選手田萱今年獲總統教育獎，為鼓勵追夢，台中市國際蘭馨交流協會資助40萬元助學金，期許未來成為國家選手，為南投爭光。

田萱為信義鄉布農族女孩，來自父久病、母獨扛經濟的6寶弱勢家庭，仍奮發向上、為父母分憂解勞，並靠著在傳統射箭展現的運動天份和苦練獲得升學機會，在全縣和全國多項賽事中屢獲佳績，近期除入選今年10月全國運動會南投縣射箭代表隊，更獲得2025年總統教育獎殊榮肯定。

國際蘭馨交流協會會長林麗娟等人3日到縣政府拜會，並頒發田萱4年助學金40萬元，副縣長王瑞德接見，肯定並感謝該協會秉持「女人幫助女人」的理念，協助女性教育與成長；就讀旭光高中國中部的田萱，也帶著縣長許淑華日前贈送的專屬射箭弓及感謝的心，向縣長、副縣長及協會致謝，並表示將會持續努力，不辜負大家的期望。

林麗娟表示，該會致力提升全球婦女與女孩的生活與教育條件；為協助田萱，協會除到學校訪視，也赴信義鄉了解其家庭狀況，很快便發動成員捐款、短時間內便募得經費並致贈獎助學金，希望她未來四年可安心讀書，如考上大學仍可提申請獎助，期許田萱未來成為國手，也感謝旭光高中射箭教練陳文靜，希望她培育更多優秀女性選手，為南投、為台灣爭光。

旭光高中校長毛彬權說：「田萱在校期間，展現了學業與射箭間的卓越平衡，加上不畏逆境的勇氣，鼓舞每一位同學，她是最佳楷模。」王瑞德表示：「田萱同學身處逆境，仍不畏挑戰，不僅是旭光高中的表率，更是南投的驕傲。」兩人感謝協會捐助，不但在經濟面有幫助，更是一種肯定，期許田萱繼續努力。