生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從看不清靶心到奪牌！醫師挺身以學童近視專用日拋矯正與延緩近視　讓運動夢想不受限

▲▼ 視野,近視,小國手,射箭,國手,花蓮,玉里,日拋,隱形眼鏡,隱眼。（圖／擷取自即新聞）

▲射箭小國手期許自己能一步一步走到奧運的舞台，然而練習過程中遇到「近視危機」，該怎麼辦？（圖／擷取自即新聞，下同）

生活中心／綜合報導

在外界眼中，運動員總給人一種「五感敏銳、視力絕佳」的刻板印象，特別是專注度與精準度極高的射箭國手，更被認為必須擁有銳利如鷹眼般的視野。然而實際上，許多年輕國手在成長過程中仍可能面臨近視問題。對他們而言，模糊的視線不僅影響比賽表現，更可能隨著成長讓近視不斷增加而動搖築夢的信心。所幸，隨著科技與醫療進步，「看得清楚並延緩近視」與「專業運動」不再是二選一的難題。近年透過教育、醫療體系以及品牌公司相互的緊密合作，亦致力於協助這些有近視困擾的孩子，找到一條更清晰、更穩健的道路。

模糊視線帶來的不安，有賴校護與醫師的即時援手！
目前加入玉里國中射箭隊、今年即將升上國二的林脩藩，國小就開始拿起弓箭，夢想著能有一天站上奧運的世界舞台，對他來說，射箭不只是運動，更是一種自我挑戰。另一位同樣在隊上的高卉唐也分享，隨著教練針對5公尺、10公尺、20公尺到最後30公尺的漸進訓練下，訓練的強度與挑戰愈來愈大！「射中靶心時真的很開心，想說『我終於射到了』！」

▲▼ 視野,近視,小國手,射箭,國手,花蓮,玉里,日拋,隱形眼鏡,隱眼。（圖／擷取自即新聞）

▲▼ 視野,近視,小國手,射箭,國手,花蓮,玉里,日拋,隱形眼鏡,隱眼。（圖／擷取自即新聞）

然而，隨著射程逐步拉遠，問題也悄然出現。「一開始我以為只是距離遠，看不太清楚很正常，但慢慢地，我發現自己視線越來越模糊，那種焦慮和不安讓我很緊張，怕是不是眼睛出狀況了。」林脩藩回憶著當下的心情說道。校護鍾昆富表示，學校每學期都會進行視力與健康檢查，有時候從孩子瞇眼、側頭的動作也能察覺視力異常。「我們會把異常的報告交給家長，也會主動聯繫醫師協助。」也因此，門諾醫院眼科醫師許明木暖心投入協助，他謙虛表示，「我的角色能做的就是，試著幫孩子控制近視問題、讓度數不再增加，不只是要讓他們看得清楚，而是讓他們表現得更好，他們的將來性也就更好！」

▲▼ 視野,近視,小國手,射箭,國手,花蓮,玉里,日拋,隱形眼鏡,隱眼。（圖／擷取自即新聞）

▲▼ 視野,近視,小國手,射箭,國手,花蓮,玉里,日拋,隱形眼鏡,隱眼。（圖／擷取自即新聞）

延緩學童近視的選擇新趨勢，學童近視專用日拋助攻運動場！
許明木醫師解釋，目前延緩學童近視惡化的方法相當多元，傳統上主要包括三種，包括點藥（長效散瞳劑）、夜間配戴角膜塑型片，以及具周邊離焦設計的鏡片。「但周邊離焦設計的眼鏡，一天必須佩戴約10小時，沒戴就等於沒效果。」然而，對於需要高強度運動、追求便利性的年輕選手而言，眼鏡常成為一種負擔。

近年臨床上逐漸推廣的「學童近視專用日拋隱形眼鏡」，同樣採用周邊離焦設計，卻更符合孩子的日常需求——不需清潔保養、少了眼鏡束縛，副作用也較少。許醫師也表示，「最感謝的是，現在有隱形眼鏡公司願意提供這些日拋給年輕選手們，讓他們能無後顧之憂地追夢，發揮更好表現！」

▲▼ 視野,近視,小國手,射箭,國手,花蓮,玉里,日拋,隱形眼鏡,隱眼。（圖／擷取自即新聞）

▲▼ 視野,近視,小國手,射箭,國手,花蓮,玉里,日拋,隱形眼鏡,隱眼。（圖／擷取自即新聞）

▲▼ 視野,近視,小國手,射箭,國手,花蓮,玉里,日拋,隱形眼鏡,隱眼。（圖／擷取自即新聞）

林脩藩在今年3月時，遠赴塞爾維亞參加「U15世中運」，「那時我的視力太模糊，完全看不清楚，配戴學童近視專用的日拋，是我第一次看得這麼清楚過！」而這場比賽，最終也取得團體第二名的好成績。清晰的視野，不僅讓孩子們射箭時更有自信，也降低了因模糊視線導致的受傷風險，運動表現明顯提升。

▲▼ 視野,近視,小國手,射箭,國手,花蓮,玉里,日拋,隱形眼鏡,隱眼。（圖／擷取自即新聞）

清晰視野帶來正面自信，勇於朝未來夢想更進一步！
「以前我常常因為看不清楚而感到焦慮，但現在，我感覺可以繼續走下去，自己離夢想也更近了一步。」林脩藩與高卉唐皆露出久違的笑容。校護鍾昆富也觀察到，學生在適應日拋隱形眼鏡後，不僅在訓練與比賽中更穩定，受傷的頻率減少了，「當孩子不再被近視困擾，我發現他們也愈來愈有自信！」

▲▼ 視野,近視,小國手,射箭,國手,花蓮,玉里,日拋,隱形眼鏡,隱眼。（圖／擷取自即新聞）

對林脩藩與高卉唐來說，清晰的視界不僅帶來自信與安心，更讓他們能專注在每一次拉弓、每一場比賽的瞬間。然而，真正的關鍵不只是「看得清楚」，而是透過控制近視的進程，守住未來更多的可能性。當學童近視專用日拋成為他們訓練與學習的助力時，夢想不再因度數加深而受限，而是一步步走得更穩、更遠。這份改變，也象徵著更多孩子在追逐理想的道路上，不必再被近視困擾綁住腳步，而能以清晰且受控的視野，自信迎向屬於自己的人生舞台。

分享給朋友：

追蹤我們：

