醉漢派出所胡鬧！三字經辱警還踹壞警報器　移送法辦這下慘了

▲桃園市張姓男子去年9月酒醉至大溪警分局欲投訴，語焉不詳遭員警勸離，張竟以三字經辱罵還破壞警報器被拘捕。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子去年9月間酒醉後至大溪警分局圳頂派出所，在值班台前語焉不詳，值班員警詢問張也說不清楚，員警勸其清醒後再來報案，張惱怒不已竟以三字經辱罵員警，被以現行犯拘捕後，又１在派出所戒護室內又藉故踹壞警報器，警方一併移送桃檢偵辦；桃園地院審結，依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，本案仍可上訴。

檢警調查，張姓男子去年9月19日晚間6時35分許，酒醉後進入大溪警分局圳頂派出所，在值班台揚言要投訴某位員警，值班員警詢問時卻語焉不詳，員警多次詢問被告如無其他報案或洽公需求，勸其離開派出所，張男不予理會竟欲進入派出所內找其他長官阻止，竟對員警以三字經辱罵，經員警當場以現行犯逮捕。

張男被員警留置在派出所人犯戒護室時，仍情緒高張，竟一腳踹壞室內警報器洩恨，導致該警報器脫落損壞且持續鳴叫無法關閉，員警察覺後訴請桃檢偵辦；桃檢偵結依妨害公務向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告坦承犯行，法官根據警方提供現場照片、警方職務報告等佐證，足認被告犯行明確。法官審酌，被告僅因不滿警員執法，即損壞本案公物，法治觀念顯屬薄弱，念其犯後坦承犯行，態度尚可，審結依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，以每天1千元折算一日，本案還可上訴。