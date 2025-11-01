芳苑鐵牛蚵車「上坡倒退嚕」撞護欄翻了　旅遊團10人送醫

記者唐詠絮／彰化報導

一個來自台北的旅遊團今（15）日下午，在彰化縣芳苑鄉體驗觀光「鐵牛蚵車」時，發生驚險翻覆意外，滿載遊客的蚵車在上坡路段時，不明原因倒退嚕，不慎擦撞路邊護欄後導致車輛翻覆，造成車上10名遊客輕微擦挫傷，所幸經送醫治療後均無大礙。

▲彰化芳苑鄉鐵牛蚵車翻覆10人送醫。（圖／民眾提供，以下同）

這起事故發生在下午2點8分左右，地點位於芳苑鄉一處準備出海的坡道。根據彰化縣消防局接獲的通報，現場是一輛載運觀光客的「鐵牛蚵車」，當時正欲駛上坡道，卻不明原因向後下滑。

在下滑過程中，蚵車的車身擦撞到路邊的護欄，由於重心不穩，當場發生側翻。車上包含駕駛在內的10人（4男、6女）全部受到波及，瞬間陷入一片驚慌，海巡署芳苑安檢所立即趕往現場協助，並通報消防局。

消防局獲報後，立即派出救護人員與車輛趕往現場救援。經救護人員初步檢傷，發現10名傷患雖然受到驚嚇，但意識全都清楚，傷勢多為手腳等部位的輕微擦傷或挫傷。隨即將傷者分送兩家醫院進行進一步檢查與治療。其中5人被送往二林基督教醫院，另外5人則被送至彰化秀傳醫院。

據了解，這個旅遊團是來自台北的觀光客，專程到彰化芳苑體驗當地著名的「海牛採蚵」或「鐵牛蚵車」濱海生態之旅，沒想到在行程剛開始就發生意外。芳苑鄉以潮間帶生態與養蚵產業聞名，搭乘改裝的「鐵牛車」進入蚵田是當地特色的觀光活動。

這起鐵牛車翻覆事件，所幸僅造成遊客輕傷，未釀成更大災禍。詳細的事故原因，例如是機械故障、人為操作疏失或路面因素所致，仍有待相關單位後續深入調查。