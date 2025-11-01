傳動軸斷了！蚵車倒退嚕翻覆釀10傷　 後車急閃逃劫驚險畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

一輛滿載台北遊客的觀光「鐵牛蚵車」，今（1）日下午芳苑鄉發生驚險翻覆事故。該輛蚵車在上坡時倒退嚕，撞擊路緣石翻覆，造成車上10名來自台北的遊客受傷，消防局立即啟動大量傷病患處置機制，所幸均為輕微擦挫傷，送醫後已無大礙。警方初步研判，因傳動軸突然斷裂失去動力釀禍，現在翻覆瞬間的畫面也曝光。

▲彰化芳苑鐵牛蚵車傳動軸斷裂翻覆釀10人受傷。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

這起事故發生在下午2時10分許，地點位於芳苑鄉光明路與防汛道路口。從畫面中可以看到，65歲洪姓駕駛當時載著乘客，沿防汛道路行駛，在右轉進入上坡路段時，車輛的傳動軸突然斷裂。整輛蚵車瞬間失去動力，開始向後滑行。在倒退過程中撞擊到路邊緣石，接著重心不穩，向左側傾倒翻覆。現場其他蚵車見狀緊急閃避，才未造成更嚴重的連環事故。

▲彰化消防局到達現場立即啟動大量傷病患處理機制。

事故發生後，警消人員迅速趕抵現場救援。消防局立即啟動大量傷病患處置機制，經檢傷發現，車上10名男女遊客多為手腳部位的輕微擦挫傷，意識皆清楚，無人受困。為求慎重，救護人員將傷者分送二林基督教醫院與彰化秀傳醫院檢查治療。

警方對洪姓駕駛實施酒測，酒測值為0，排除酒駕可能。初步調查分析，為「車輛傳動軸斷裂」所導致。詳細肇因尚待調查釐清。

▲彰化鐵牛蚵車傳動軸斷裂翻覆釀10人受傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化芳苑鄉鐵牛蚵車翻覆10人送醫。（圖／民眾提供）