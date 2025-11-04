高溫假擬入法　卓榮泰：勞工安全與人權是討論核心

▲行政院長卓榮泰出席施政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

因應極端氣候，有立委提案修《氣象法》將高溫列為災害性天氣，交通部表示，氣象法修法草案預計本月提出。對此，行政院長卓榮泰（4日）說，勞動部已有高溫作業的注意事項指引，保障勞工在安全、舒適的環境從事各類工作；但像是對於人體危害、氣候適應等都需要進一步討論，「不過勞工的安全跟人權是在整個討論當中核心的、中心的工作」。

在全球暖化趨勢下，高溫事件頻傳，交通委員會3日審查《氣象法》修正草案，原先災害性天氣樣態包括指可能造成生命財產損失的颱風、大雨、豪雨、雷電、冰雹、濃霧、龍捲風、強風、低溫、焚風、乾旱等，此次修法將納入「高溫」，未來將發布「高溫資訊」改為「高溫特報」，並維持紅、橙、黃色燈號。

交通部次長林國顯說，交通部草案預計11月底進行預告，預告2個月再報到交通部，「交通部是朝贊成（高溫假）的方向」。但他也說，高溫假應該不會像颱風假放一整天，而是斟酌情況給予休息、通風、補水、出勤津貼等方式調適，各單位要怎麼作為，還要看人事單位與政府部門的考量。

卓榮泰說，目前勞動部已經有高溫作業的注意事項指引，保障勞工的安全，希望他們在一個安全、舒適的環境當中從事各類生產；至於進一步的討論，目前包括醫學上對人類、人體的影響，包括氣象學對氣候的適應等等，都還要再做進一步的討論。

卓榮泰表示，總結一句話，就是勞工的安全跟人權是在整個討論當中核心的、中心的工作。