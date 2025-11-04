卓榮泰：明中午決定非洲豬瘟是否解封　後續再執行1個月安定計畫

記者陳家祥／台北報導

台中爆發非洲豬瘟疫情，使全國豬隻進入禁運禁宰階段力圖圍堵疫病擴散，外界關注能否在11月7日順利解除禁令。對此，行政院長卓榮泰今（4日）表示，明天中午中央應變中心會決定是否能完全解封；後續行政院也會展開為期一個月的後續市場管理跟肉品穩定的整個計畫，每週檢討所有事項，希望能讓事情全部安定下來。

▲行政院長卓榮泰出席施政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）



卓榮泰說，從10月22日非洲豬瘟事件爆發之後，中央前進應變所一開始就高度懷疑來源是否是從廚餘而來，經過中央疫調團這幾天的辛苦，特別感謝這些學者專家，也證實豬瘟這次事件的引發，是因為廚餘該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控。

卓榮泰強調，未來對於廚餘的去化，除了朝飼料化以及能源化的先進方式去做思考外，也必須符合農業部所說的三原則，才有可能再考慮、討論、檢討廚餘養豬的各種時程可能性。

卓榮泰指出，行政院接下來重要的工作，希望中央應變中心在明天中午對整個事件會有一個是否能完全解除、解封的決定，之後行政院該做的工作，是對於一級生產鏈的從業人員以及後市場豬價的穩定、肉品的供應等等，要強力做更妥善的規劃。

「換句話說，從這個15天過去之後，行政院會展開一個為期一個月的後續市場管理跟肉品穩定的整個計畫。」卓榮泰說，中央會用每個禮拜來做檢討所有的事項，希望未來的1個月能夠讓事情整個能夠全部的安定下來。至於其他的問題，就請檢調單位來進行必要的調查，能夠及時給社會大眾一個真相。