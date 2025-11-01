女當街被噴辣椒水！金項鍊也被搶　竟是分手少女慘被修理

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名女子，日前在光天化日之下，當街遭不明男子噴辣椒水、揮拳攻擊，離去時還搶走她的金鍊；警方獲報，逮捕動手的男子，但持續追查發現，該起當街搶奪案，源起於被害女子與一名未成年少女感情糾紛，所衍生當街遭攻擊、搶奪。警方循線除逮獲動手的男子外，另將其他4名涉案人拘提到案。

▲范女當街遭劉男噴辣椒水，身上價值20萬元的金鍊也遭搶走。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，當街遭毆、搶奪金鍊的23歲范姓女子，日前與一名17歲少女交往，但感情生變鬧得不愉快導致分手，但范女竟恐嚇要找人「修理」少女胞妹，導致少女畏懼之下向友人30歲江男抱怨、訴苦；江男隨即聯絡30歲張男、26歲劉男幫少女出頭，並策畫尾隨當街痛毆范女。

▲警方破門逮捕教唆的江男。（圖／記者陸運陞翻攝）

上個月14日范女出門前往超商購物時，走在永和福和路上，遭到埋伏的劉男先噴辣椒水攻擊，見范女失去反抗能力，再揮拳對其毆打，確定范女無法反抗後，順手搶手其頸上價值20萬元的黃金項鍊，造成范女頭部多處挫傷及撕裂傷，經送醫後並無大礙，並隨即向警方報案。

警方獲報，發現劉男逃跑時，除了不斷變裝、製造斷點外，還並持無記名悠遊卡搭乘大眾交通運輸，企圖阻饒警方追查。但經專案小組分析，鎖定劉男行蹤，於上個月22日逮捕劉男及提供悠遊卡的張男，並於前天（30日）逮捕唆使的江男及2名少女，並依強盜、傷害、教唆傷害等罪，將5人移送新北地檢署及少年法庭偵辦。

▲警方循線逮捕行搶的劉男，以及提供不記名悠遊卡的張男。（圖／記者陸運陞翻攝）