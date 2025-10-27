新竹爆銀樓搶案！嫌開「媽媽140萬跑車」　搶14萬金項鍊逃1hr落網

▲吳嫌開著媽媽的馬自達跑車搶銀樓。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹市東區東前街一處銀樓今(27日)上午10時43分許傳出搶案，警方調查，吳姓男子(36歲)駕駛其母親黃婦的馬自達MX-5跑車到銀樓佯裝選購金飾，但卻趁店員不注意時搶走一條價值約新台幣14萬1200元的金項鍊，隨後立即驅車逃逸。警方獲報後火速於案發1小時候在北埔鄉五指山逮捕吳嫌，全案依搶奪罪移請新竹地方檢察署偵辦。

新竹警方今上午接獲報案，東區東前街一處銀樓傳出搶案，嫌犯假藉選購金飾之名，趁店員不注意時徒手搶走項鍊1條，重約8.85錢、價值約新台幣14萬1200元。嫌犯得手後隨即跳上跑車，沿東門街、中正路直行朝武陵高架往竹東方向逃逸。

警方獲報後立即趕抵現場，並通報周邊警網展開攔截圍捕，經查涉案的跑車馬自達MX-5新車要價140萬元，且並無失竊紀錄，車主為黃姓婦人，經連繫後，黃婦供稱該車為其子吳男所使用，警方立即鎖定吳嫌身分，並通報竹東分局進行追緝。

警方在案發約1小時後火速掌握吳嫌身分、行蹤，並於上午11時46分在新竹縣北埔鄉五指山「灶君堂」前成功攔查該車，當場逮捕吳嫌並查扣贓物金項鍊1條。後續將吳嫌帶回東門派出所偵辦，全案依搶奪罪移送新竹地方檢察署。

▲吳嫌得手的金項鍊價值約14萬1200元。