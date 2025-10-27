富二代開跑車搶銀樓…稱「睡夢中犯案」　媽不解：缺錢開口就好

▲吳嫌落網時語無倫次，一度聲稱自己是在睡夢中犯案。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹市東區東前街一處銀樓今(27日)上午10時43分許傳出搶案，一名吳姓嫌犯(36歲)開著要價140萬的馬自達MX-5跑車到銀樓搶走一條要價約14萬1200元的金項鍊，短短1小時後隨即落網。據了解，吳嫌遭逮時語無倫次，還稱是「睡夢中犯案」；而吳嫌母親對兒子行為也相當不解，直言「家裡又不缺錢，開口就好，為什麼搶劫？」

新竹警方今上午接獲報案，東區東前街一處銀樓傳出搶案，嫌犯假藉選購金飾之名，趁店員不注意時徒手搶走項鍊1條，重約8.85錢、價值約新台幣14萬1200元。嫌犯得手後隨即跳上跑車，沿東門街、中正路直行朝武陵高架往竹東方向逃逸。

警方獲報後以車追人，發現該輛馬自達MX-5跑車登記在一名黃姓婦人名下，經聯繫後，黃婦表示該車平常都由其子吳男所使用，警方遂鎖定吳嫌身分，並於案發後約1小時在新竹縣北埔鄉五指山「灶君堂」前成功攔查該車，當場逮捕吳嫌並查扣贓物金項鍊1條。後續將吳嫌帶回東門派出所偵辦，全案依搶奪罪移送新竹地方檢察署。

據了解，吳嫌沒有毒品前科，也無就醫紀錄，但落網時精神狀況不佳，且語無倫次、不知所云，一度聲稱自己是在「睡夢中犯案」。而母親黃婦對於兒子的行為也感到相當不解，直言「搶那麼一點，家裡又不缺錢，開口就好，為什麼搶劫？」

▼吳嫌開媽媽名下的跑車犯案，搶走要價約14萬元的金項鍊。（圖／記者楊永盛翻攝）