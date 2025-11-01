堰塞湖重建特別條例三讀經費300億　政院：盤整後速提特別預算

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，受災居民的家園重建之路正要展開。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院昨三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，所需經費上限為新台幣300億元，明定災後重建將於116年3月31日完成。對此，政院人士表示，因應特別條例通過，行政院已請各部會依實際情況檢討重建需求並重新提報，行政院將儘速彙整送立法院審議。

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建事宜，國民黨團提出「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，國民黨團原始提案為新台幣200億，行政院版是希望修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，以追加250億方式處理。協商時，國民黨團提出修正動議，將預算上限改為300億元，經黨團協商後，按照修正動議通過。

本次通過的「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」提及，因水災致住戶淹水之救助，以實際受災戶數為救助對象，不受一門牌一戶之限制，並排除現行水災災害救助種類及標準之規範限制。

條例也說，依本條例編列預算之中央各部會，應於本條例施行後2個月內提出災後復原重建計畫。本條例編列預算之中央各部會，應將預算之工作計畫實施內容概述及預計實施進度，按季送立法院備查。

條例提到，本條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至中華民國116年3月31日止。但第四條第一項第一款、第二款第一目、第七款第一目至第三目規定施行至119年12月31日止。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。