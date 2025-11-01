　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

堰塞湖重建特別條例三讀經費300億　政院：盤整後速提特別預算

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災區仍然一片泥濘堆積大量汙泥。圖為9/28災區空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，受災居民的家園重建之路正要展開。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院昨三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，所需經費上限為新台幣300億元，明定災後重建將於116年3月31日完成。對此，政院人士表示，因應特別條例通過，行政院已請各部會依實際情況檢討重建需求並重新提報，行政院將儘速彙整送立法院審議。

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建事宜，國民黨團提出「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，國民黨團原始提案為新台幣200億，行政院版是希望修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，以追加250億方式處理。協商時，國民黨團提出修正動議，將預算上限改為300億元，經黨團協商後，按照修正動議通過。

本次通過的「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」提及，因水災致住戶淹水之救助，以實際受災戶數為救助對象，不受一門牌一戶之限制，並排除現行水災災害救助種類及標準之規範限制。

條例也說，依本條例編列預算之中央各部會，應於本條例施行後2個月內提出災後復原重建計畫。本條例編列預算之中央各部會，應將預算之工作計畫實施內容概述及預計實施進度，按季送立法院備查。

條例提到，本條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至中華民國116年3月31日止。但第四條第一項第一款、第二款第一目、第七款第一目至第三目規定施行至119年12月31日止。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／房東催收房租　驚見男「全身發黑」陳屍屋內
北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成
范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又
頑童快閃台中開唱半小時！數千粉絲癱瘓車站
建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙
快訊／豬隻禁運禁宰　最快11/7解禁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

王鴻薇曝台肥董座酬勞金1508萬　嗆吳音寧肥貓有黨証就好

建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙寫序

堰塞湖重建特別條例三讀經費300億　政院：盤整後速提特別預算

曾曝「姊妹幫募檳榔」惹議　麥玉珍改替衛福部宣導「戒檳大作戰」

支持者開罵風向逆轉！林岱樺岡山造勢晚會...正國會4人「不來了」

萬聖節「被抓走」　黃國昌高喊救命：一起擊倒綠色外星人拯救我

吳音寧將接台肥董座　黃國昌斥：賴政府赤裸裸酬庸

何時與鄭麗文見面？　黃國昌「大家不要急」：隨時展開歡迎雙臂

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

王鴻薇曝台肥董座酬勞金1508萬　嗆吳音寧肥貓有黨証就好

建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙寫序

堰塞湖重建特別條例三讀經費300億　政院：盤整後速提特別預算

曾曝「姊妹幫募檳榔」惹議　麥玉珍改替衛福部宣導「戒檳大作戰」

支持者開罵風向逆轉！林岱樺岡山造勢晚會...正國會4人「不來了」

萬聖節「被抓走」　黃國昌高喊救命：一起擊倒綠色外星人拯救我

吳音寧將接台肥董座　黃國昌斥：賴政府赤裸裸酬庸

何時與鄭麗文見面？　黃國昌「大家不要急」：隨時展開歡迎雙臂

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

快訊／房東催房租驚見男「全身發黑」陳屍屋內　死亡恐逾兩週

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

陸翁車廂逼女生讓座　「硬坐大腿」伸手偷摸狂磨蹭

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車：富養寵物

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

政治熱門新聞

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

直擊／鄭麗文喊「讓國民黨從羊群變獅群」　馬英九台下頻拭淚

謝龍介宣布參選台南市長！　接到綠初選民調「唯一支持謝龍介」

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

人物／贖罪的黨主席劃下句點！　朱立倫「做到流汗被嫌到流涎」

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

賴清德APEC特使林信義、日相高市早苗見面！

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

幕後／解放軍介入國民黨主席選舉情資一次看　發片工時奉行996制

鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

快訊／轉彎！王義川也不去林岱樺週六造勢了　「有人說我是公共財」

張維倩痛批同黨議員跑來父親告別式作秀　點名張嘉玲「糟蹋家屬」

更多熱門

相關新聞

普發現金慎防遭詐騙　數發部：登記作業只在官網進行

普發現金慎防遭詐騙　數發部：登記作業只在官網進行

普發現金倒數計時，數發部今（1) 日發布新聞稿表示，對於外界存疑提領年齡規定是由主管機關財政部制定規則，交由數發部建置到平台系統上，另數發部提醒民眾必須提防詐騙，一切訊息以官網https://10000.gov.tw為準。

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

修刑法！欠缺責任能力者不得死刑　特殊重大暴力10年以上不得假釋

修刑法！欠缺責任能力者不得死刑　特殊重大暴力10年以上不得假釋

「增聘前要先幫本勞加薪」　政院：旅宿業、碼頭業開放移工

「增聘前要先幫本勞加薪」　政院：旅宿業、碼頭業開放移工

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面