大陸 大陸焦點 特派現場

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

川習會預期將於亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間登場。大陸外交部長王毅昨（27）日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通電話，王毅表示，希望雙方相向而行，為中美高層互動做好準備，為兩國關係發展創造條件。

王毅表示，中美關係牽動世界的走向，一個健康、穩定、可持續的雙邊關係符合兩國長遠利益，也是國際社會共同期待。他說，大陸國家主席習近平和美國總統川普都是世界級領袖，長期交往、彼此尊重，這已成為中美關係最寶貴的戰略資產。

「前段時間，中美經貿關係再次出現波折」，王毅指出，通過吉隆坡經貿會談，雙方澄清了立場，增進了理解，就對等解決當前緊迫的經貿問題達成框架共識。

王毅續指，這再次證明，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉承平等、尊重、互惠精神，堅持通過對話化解矛盾，摒棄動輒施壓的做法，就有可能推動兩國關係穩下來、向前走。

王毅表示，希望雙方相向而行，為中美高層互動做好準備，為兩國關係發展創造條件。

據新華社引述，盧比歐說，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，期待通過高層互動，向世界發出積極信號。

另針對中美吉隆坡會談進展，《聯合早報》引述南京大學國際關係學院院長朱鋒分析指出，從中美雙方表態來看，目前已經形成了初步妥協方案。若中美元首見面後均表示同意，中美貿易戰可以基本上達成「階段性的解決方案」。

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江認為，中美雙方談判的共識將在兩國元首在會面時最終表態公佈，預計會有實質性協議出台。不過他也指出，中美之間的深層根本矛盾依然存在，難以在短期達成全方位協議。

