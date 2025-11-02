快訊／8級強風來了　今雨區擴大

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市貢寮的17.9度。氣象署表示，今天東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、台東、恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周一晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，周一基隆北海岸、大台北山區、宜、花有局部短暫雨，北部、東南部、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；周二東北季風減弱，桃園以北及宜、花有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署預報，周三東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有局部或零星短暫雨；周四東北季風影響，桃園以北、宜、花有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署指出，周五東北季風減弱，周五、周六各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨。