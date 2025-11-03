颱風假因地制宜易惹民怨　立委提議回歸氣象署統一宣布

▲立法院交通委員會今審查《氣象法》修正草案。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

上月颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部及東半部連日降下豪大雨，部分縣市風力及雨量達停班課標準，但未放假引發民怨。立委今質詢表示，地方判斷放假標準是根據氣象署資訊，若回歸由氣象署統一宣布，可降低地方首長壓力。

颱風期間是否放假往往是縣市首長一大考驗，上月20日風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部及東半部連日降下豪大雨，21日包括基隆市、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣山區均達停班停課標準，但北北桃僅宣布部分地區停班課，引發大批民眾湧入首長臉書抱怨。

立法院交通委員會今審查《氣象法》修正草案，立委洪孟楷質詢提到，颱風是否停班停課要綜觀很多因素考量，縣市首長判斷最大依據是什麼？氣象署長呂國臣表示，過去跟地方政府交流時，主要會提供風力及雨量預報，為颱風期間地方政府參考的重要依據。

洪孟楷接著說，以前颱風假是由中央統一，後來為了因地制宜改由地方各自宣布，但也造成地方首長的壓力，既然地方的放假判斷依據是來自氣象署預報，未來是否就回歸中央氣象署宣布，地方首長就不會有任何壓力考量。

呂國臣則說，停班停課決策困難，氣象只是其中一個因素，另外還有生活圈、水電維生等也要考慮，不是氣象署能單就天氣進行考量。

立法院交通委員會今審查《氣象法》修正草案，包括將高溫納入災害天氣，未來可依法發布高溫特報；提高民間參與，讓民間機構得參與氣象業務；氣象署得本互惠原則，與外國或國際氣象業務機關（構）談判、簽訂氣象業務合作協定等。