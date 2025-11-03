「名間好物」產業實體店面開幕　四社區協力打造在地特色產品品牌

▲名間鄉松嶺社區產業實體店面開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為展現社區產業的創意與成果，名間鄉松嶺社區開辦「名間好物」產業實體店面，由新民、竹圍、仁和及崁腳等四個社區共同協力參與，打造屬於名間鄉的地方品牌，推動社區產業升級與永續發展。

「名間好物」產業實體店面開幕活動10月31日舉辦，由松嶺社區發展協會主辦，店內展售多樣具地方特色的商品，包括小葉種紅茶、手工餅乾、地瓜酥與創意伴手禮等，皆由社區居民親手製作，產品包裝設計融入名間在地文化特色，呈現溫馨而富有故事感的風格；現場並有茶飲試喝與地方美食體驗，吸引民眾熱烈參與，氣氛溫馨熱鬧，南投縣議員林儒暘、宋懷琳議員服務處主任等也都出席表達肯定。

南投縣社會及勞動局表示，本次計畫為該局運用公益彩券盈餘基金補助執行「社區產業行銷計畫」的子計畫，希望協助社區整合地方資源、培力社區產業行銷能力，透過品牌化與實體展售據點的建立，提升社區產品能見度與銷售量，讓社區經濟更加穩健；松嶺社區以「名間好物」為品牌核心，不僅串聯周邊社區資源，也建立出屬於名間鄉的產業亮點，展現南投社區自力創新的能量。

松嶺社區發展協會理事長陳坤地表示，感謝縣府社會及勞動局長期的支持與輔導，讓社區能從培訓課程、產品設計到品牌推廣都逐步成長；未來將持續透過「名間好物」品牌，推動更多元的產品研發與展售活動，讓社區經濟與文化傳承並進，為名間鄉注入新的活力。