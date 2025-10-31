南投茶博123萬人次破紀錄　縣議員建議品味南投品牌擴大行銷

▲南投茶博「品味南投」品牌主題館。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年南投世界茶業博覽會得力於國慶焰火和連假效應，共吸引123萬人次參觀，創下新高，有民意代表建議「品味南投」品牌應藉機擴大行銷；南投縣長許淑華表示，將檢討並適時調整該品牌於茶博會的展館位置與展售內容、增加產品曝光度，讓參觀民眾都能有更好的採購樂趣與體驗。

南投縣議會30日召開第20屆第6次定期會縣政總質詢，有縣議員對品味南投品牌商品的推廣情形表達關心，建議應擴大在茶業博覽會中的展售商品與規模。

許淑華表示，今年茶博會參觀人潮創歷年新高，為所有茶農與農民朋友們帶來很大的收益，但辦理茶博的目的主要是希望能帶動茶產業的發展與商機，縣府近幾年也盡力推陳出新，推出各種與茶產業相關的展售商品、體驗活動或茶鄉小旅行等遊程。

另因活動地點中興會堂今年整修，造成展館集中、空間稍嫌狹窄，縣府於明年完工後會再依實際狀況進行調整，並針對品味南投館及青農館等創新品牌進行強化與修正，希望能符合參觀需求與期待。

許淑華說明，「品味南投」品牌主要行銷推廣產品，包含農產品、加工好物、生活好物、文創工藝及品味農遊等5大類南投優質好物，而通過品味南投標章認證之產品，不論是原料或製造過程，都具有國家食品安全認證或符合相關檢驗標準；縣府除成立「品味南投」電商平臺購物網站、積極參與國內外農業展售會，也與家樂福合作，在南投店賣場設置「品味南投專區」、上架系列品牌商品，讓在地消費者也能體驗南投多元的農產魅力。