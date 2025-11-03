「鮑魚大亨」逃亡有人掩護　高院法官裁定造假露餡

▲鍾文智今年3月因炒作TDR案遭判刑確定，刑期累計達30年5月。（翻攝臉書）



圖文／鏡週刊

富商鍾文智因違法炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，遭重判累計30年5月定讞，但他卻能在防逃機制啟動前成功潛逃中國，本刊追查發現，高等法院合議庭竟在「沒有裁定生效」的情況下，私自解除鍾的電子監控。

更誇張的是，承審庭長邱忠義與法官陳勇松事後補製作裁定書、評議附件與理由說明，內容竟出現「未來事件」，明明是去年的裁定，卻引用鍾文智今年入出境紀綠當佐證，合理化解除電子監控的決定，涉嫌偽造文書、登載不實，法界認為，2人能一路過關躲過議處，背後恐有更深層的司法保護網。

▲高院前庭長邱忠義法官（圖）在鍾文智脫逃案有重大疏失遭拔職，涉及偽造裁定內容遭查辦。

以炒作存託憑證（TDR）聞名的「鮑魚大亨」鍾文智，今年3月遭最高法院判刑確定，但鍾竟趕在防逃機制啟動前成功潛逃出境。本刊踢爆，鍾文智能輕鬆落跑，全因高院承審庭長邱忠義與法官陳勇松，早在去年10月就在「未經宣示、未生效」的情況下，私下指示書記官以電話通知鍾文智及科控中心撤除電子手鐶監控，讓鍾得以鋪排逃亡，重挫司法威信。

▲高院法官陳勇松（圖）在鍾文智案造假，遭監察院彈劾。

▲高等法院（圖）去年在無裁定的情況下，解除鍾文智電子手鐶監控。

此次事件再次引發外界關注，司法系統內部的保護網是否在背後運作？是否有權力網絡在為鍾文智的逃亡保駕護航？目前，台北地檢署已立案調查，全力偵辦此案。



