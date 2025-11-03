林岱樺岡山造勢湧3萬人？　柯志恩：聽聽就好「有派人去數過椅子」

▲民進黨立委林岱樺在岡山舉辦造勢晚會，主辦單位宣布湧入3萬人。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

記者郭運興／台北報導

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺1日舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣布現場湧入3萬人，引起各界關注。對此，已表態投入高雄市長選舉的國民黨立委柯志恩今（3日）表示，林岱樺在岡山的造勢，的確是辦得非常成功，但是有到3萬個人？大家聽聽就好，因為有派人去數過椅子、數過人，真的是沒有這麼多，但是要喊3萬，自己也尊重。

柯志恩於節目《新聞大白話》表示，幾乎民進黨高雄候選人自己都會去做民調，最近一份民調拋出的時間非常詭異，剛好是在林岱樺岡山造勢後，先不看民進黨4位候選人與她的對比，光看4人彼此之間的互比，賴瑞隆會贏邱議瑩這麼多？自己每天勤跑基層絕對不會相信，也不是這個狀況。

柯志恩表示，自己看過的民調，民進黨4個人的差距大概只有3個百分點到5個百分點之內，完全分不出勝負，這是大家都知道的，也因為分不出勝負，所以現在每個人都無所不用其極。

談到林岱樺造勢，柯志恩透露，林岱樺委員在岡山的造勢，的確是辦得非常成功，但是有到3萬個人？大家聽聽就好，因為有派人去數過椅子、數過人，真的是沒有這麼多，但是林岱樺要喊3萬，自己也尊重。

柯志恩認為，未來民進黨相關候選人一定也會用這樣的方式造勢，每個人都會叫出1萬、3萬，下次甚至5萬、10萬，而且該跪的、該哭的，這些戲碼都在大家想像當中。

柯志恩強調，自己只是不曉得為什麼一個選舉還剩下390天的時間，就要把過程變成這樣，民進黨這些人到目前為止還是相信只要初選過「頭過身就過」。

柯志恩指出，大家可以看到邱議瑩下禮拜也會在旗山辦一場大造勢，有趣的是，同樣的場地林岱樺在12月也會舉辦造勢，所以當邱議瑩看到林岱樺上周六岡山搞出萬人造勢，邱這禮拜造勢會比較少人嗎？而林岱樺看到邱議瑩下禮拜造勢搞出1萬、2萬人，那12月的造勢會少於3萬人嗎？

柯志恩認為，自己還是要提醒，高雄市長陳其邁對邱議瑩比較支持，而賴清德總統已經被台南初選搞到頭很大，所以把高雄這件事情交回給陳其邁，未來這4位民進黨候選人不管人脈、金脈就是一個大車拚，高雄市民就好好看，自己還是一句話「產業因為他們興盛，都是樂觀其成，對於我們沒有資源的人，就好好透過論述，讓大家能夠了解未來對於高雄的規劃」，這是目前自己能做的。