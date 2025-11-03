周末可能又有颱風生成　下周最接近台灣

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

海鷗颱風將朝海南島前進，對台灣影響不大，而關島附近明、後天可能有熱帶系統發展，預估周三增強為熱帶性低氣壓，周五至周末增強為颱風，下周二至周四最接近台灣。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，關島附近周三可能出現熱帶性低氣壓，周五至周末增強為颱風，其路徑預計先接近菲律賓東方再北轉，從台灣東方海面北上，下周二至周四最接近台灣，帶來的降雨與東北季風類似，但產生共伴效應機會不大。

▲海鷗颱風。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，明天東北季風及華南雲雨區影響，中部以北、東半部地區及南部山區有降雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有較大雨勢，其他地區偶有飄雨。周三剩東北季風影響，降雨範圍縮小，北部、宜花有局部短暫雨，台東及恆春為零星雨，午後中南部山區也有零星陣雨。

他表示，東北季風周四減弱，桃園以北及宜花仍有局部短暫雨，台東及恆春為零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周五至下周一基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有零星短暫雨，中南部山區午後也有零星短暫雨。下一波東北季風下周一增強，北部、東半部有降雨機率，北部及宜蘭為局部短暫雨，花東及恆春為零星雨，中南部山區午後也有零星雨。

溫度方面，曾昭誠表示，周三前北部及宜蘭整天約20至24度。周四白天回升到27至29度。中南部及花東未來一周變化不大，低溫都在21至24度，高溫27至30度。

