颱風「海鷗」快速增強壓境！菲律賓中部沿海警戒　當局急撤7000人

▲颱風海鷗逼近菲律賓，當地居民開始疏散。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓氣象機構表示，颱風「海鷗」（Kalmaegi）在逼近維薩亞斯群島（Visayas）與巴拉望北部過程中迅速增強，預計明（4）日登陸，恐帶來豪雨、強風及超過3公尺的風暴潮，其中一個群島省份急撤7000人。氣象局指出，「海鷗」可能於未來24小時內進一步增強為超級颱風，當局已針對多地發布三級颱風警報，呼籲沿海居民嚴加戒備。

根據《菲律賓通訊社》，菲律賓大氣地球物理暨天文服務局（PAGASA）最新公告指出，截至今（3）日上午11時，颱風「海鷗」中心位於東薩馬省吉萬（Guiuan）東南東方約285公里處，中心最大持續風速為每小時150至165公里，陣風更強。

當地氣象局預測，「海鷗」可能於3日深夜至4日清晨在東薩馬省南部、雷伊泰（Leyte）、南雷伊泰（Southern Leyte）或迪納加特群島（Dinagat Islands）一帶首次登陸，之後將橫越維薩亞斯中部與巴拉望北部，並於3日下午進入西菲律賓海。

PAGASA警告，受颱風中心強風環流影響，三級風力警報區域可能出現中度至嚴重破壞，二級與一級警報區域也將出現不同程度的風害與停電風險。氣象局表示，「海鷗」行經期間最高可能提升至四號警報。為此，迪納加特群島（Dinagat Islands）緊急撤離7000人。

▲颱風「海鷗」路徑預測。（圖／菲律賓氣象局）

氣象局指出，未來48小時內，呂宋南部及維薩亞斯多地低窪沿海社區將面臨超過3公尺的風暴潮威脅。受影響地區包括索索貢（Sorsogon）、馬斯巴特（Masbate）、隆布隆（Romblon）、民都洛（Mindoro）各省、巴拉望、維薩亞斯群島、迪納加特群島、北蘇里高（Surigao del Norte）、南蘇里高（Surigao del Sur）、北阿古桑（Agusan del Norte）、東米薩米斯（Misamis Oriental）及甘米銀（Camiguin）。

此外，東北季風將增強「海鷗」外圍風勢，預計5日前，卡加延河谷（Cagayan Valley）、科迪勒拉行政區（Cordillera Administrative Region）、北伊羅戈省（Ilocos Norte）、奧羅拉（Aurora）、布拉干（Bulacan）、新怡詩夏（Nueva Ecija）、巴丹（Bataan）、大馬尼拉地區（Metro Manila）、卡拉巴松（Calabarzon）、民馬羅巴（Mimaropa）及比科爾（Bicol）地區都可能出現強至烈風等級的陣風。

目前，維薩亞斯與民答那峨東部沿海，以及呂宋南部東部與南部沿海均已發布烈風警告，部分海域浪高可達9公尺。氣象局呼籲船員暫停航行，小型船隻及機動艇切勿冒險出海。