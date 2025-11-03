　
高溫納災害天氣將可依法放假　「氣象法」修正草案本月預告

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲隨著氣候變遷，極端高溫出現頻率逐年增加。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者周湘芸／台北報導

隨著氣候變遷，極端高溫頻率逐年增加，立法院交通委員會今審查立委提案《氣象法》修正草案，將高溫納入災害天氣，未來可依法發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫假。交通部表示，氣象署也將擬具修正草案，預計本月進行預告，2個月後送至交通部。

在全球暖化趨勢下，高溫事件頻傳，交通委員會今審查《氣象法》修正草案，原先災害性天氣樣態包括指可能造成生命財產損失的颱風、大雨、豪雨、雷電、冰雹、濃霧、龍捲風、強風、低溫、焚風、乾旱等，此次修法將納入「高溫」，未來將發布「高溫資訊」改為「高溫特報」，並維持紅、橙、黃色燈號。

此外，交通部也建議，考量近年「熱帶性低氣壓」造成重大災害，如2018年0823水災重創南台灣，將其一併納入災害天氣定義。

▲▼氣象署長呂國臣（右）答詢。（圖／記者周湘芸攝）

▲氣象署長呂國臣（右）答詢。（圖／記者周湘芸攝）

立委李昆澤今質詢指出，世界各國NGO都針對高溫提出警告，在高溫之下大量曝曬及重體力工作都有一定危險。根據統計，2024年高溫日數比2023年增加近1倍，2024年熱傷害人數比2021年增加3倍，各國都將高溫納入職業風險，台灣也必須加緊跟上，保障國人安全。

氣象署長呂國臣表示，台北市一年高於35度高溫已經有70幾天，夏天時間愈來愈長，玉山溫度也年年創新高，凸顯全球暖化過程中，台灣也不例外，氣象署已跟國健署、中研院合作，針對熱傷害進行分析，此次修法也針對極端天氣樣態發布訊息，把警報、特報及報告列清楚。

立委洪孟楷質詢表示，隨著氣候變遷，夏天愈來愈長，過去外界一直提到高溫假，也有委員提出要把高溫假納入，發布高溫特報，但修法速度太慢，包括戶外工作及辦公室工作標準、幾度要放假等，氣象署應該盡快訂出指引，讓外界有法源可循。

呂國臣表示，目前的定義是人體感受溫度達36度為黃色燈號；達37度是預警的橙色燈號；38度以上就是紅色燈號，相關單位應有配套措施，相關修正草案已經報到交通部，但還有文字需要調整。

交通部次長林國顯也說，草案預告後會納入各單位意見，由於各方意見蠻多，預計11月進行預告，預告2個月再報到交通部，部裡是朝贊成（高溫假）的方向。他進一步指出，所謂高溫假是根據溫度提供紅、橙、黃色燈號，讓相關單位有法源依據調適，由於各行各業影響不一樣，會跟相關災防單位研擬。

11/01 全台詐欺最新數據

326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

海鷗颱風已增強為中度颱風，未來將持續增強，對台灣沒有影響；菲律賓東方海面有另一個熱帶系統接續發展，下周二至周四可能接近台灣，影響程度還要觀察。今天各地水氣較多，基隆北海岸、台北及宜蘭有較大雨勢，預計周四趨緩。

