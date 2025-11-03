北東持續濕涼到後天　下周又有熱帶系統接近台灣

▲海鷗颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

海鷗颱風已增強為中度颱風，未來將持續增強，對台灣沒有影響；菲律賓東方海面有另一個熱帶系統接續發展，下周二至周四可能接近台灣，影響程度還要觀察。今天各地水氣較多，基隆北海岸、台北及宜蘭有較大雨勢，預計周四趨緩。

中央氣象署預報員林伯東指出，海鷗颱風今天上午8時在鵝鑾鼻東南方約1500多公里海面，並增強為中度颱風，未來偏西進入南海，會再進一步增強，並往中南半島前進，對台灣沒有影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林伯東表示，菲律賓東方海面熱帶系統活躍，預估下周將有熱帶系統發展，並往西朝菲律賓靠近，下周二至周四也可能北轉接近台灣，仍需觀察。

▲今、明天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林伯東指出，今天華南雲雨區從中南半島往北移入，加上東北季風影響，北部、東半部、恆春半島、中部及南部山區有降雨機率，尤其基隆北海岸、台北及宜蘭有局部較大雨勢。

他表示，明天各地降雨機率較低，僅北部、東北部及恆春半島有局部或零星短暫雨。周四東北季風減弱，周五到下周日各地多雲到晴，僅桃園以北、東半部及恆春半島有零星降雨。

溫度方面，林伯東表示，今、明天北部及宜蘭清晨低溫20度以下，中南部清晨約21至23度，日夜溫差大，白天可超過30度。周三北部及宜蘭約21至24度，中南部22至32度，花東約23至28度。周四東北季風減弱，北部及宜蘭溫度回升，約21至27度，中南部23至32度，花東23至29度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）