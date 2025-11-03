　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林信義完成賴清德交付3大任務　多國領袖表達與台灣合作意願

▲▼總統賴清德接見APEC領袖代表林信義。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見APEC領袖代表林信義。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統府3日舉行2025亞太經濟合作領袖會議代表團返國記者會，領袖代表林信義本次帶團，完成總統賴清德所交付的三大任務。林信義也表示，除了正式會議發言，他也與多位領袖進行了建設性的交流，多國領袖對台灣在半導體、資通訊科技、醫療科技、中小企業發展的貢獻給予高度的肯定，並表達了合作的意願。

林信義表示，今年安排的議題雖然不同，但責任重大，在大家全力協助和通力合作之下，團隊盡力完成總統賴清德所交辦的各項任務，並藉由多邊跟雙邊的交流，深化與各經濟體的互動，進一步提升台灣在APEC的能見度和參與。

林信義指出，賴清德交付的第一項任務，台灣致力於強化經濟的韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經濟的發展。他說，多國經濟體對我國在AI、智慧醫療、數位健康以及中小企業的發展，表現出高度的興趣和肯定。

▼APEC領袖代表林信義返國舉行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼APEC領袖代表林信義返國舉行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

「花若盛開，蝴蝶自來」林信義說，過去台灣需要投入比較多的心力，去吸引國外投資或者合作，如今許多經濟體會自動找上門，這就是前期努力的成果。他強調，我方順勢將已深植在台灣企業當中的韌性基因，以因應環境變化的能力分享給各國，並推動多元夥伴的合作，促進區域經濟穩定的成長。

第二項任務，林信義表示，台灣願意分享先驅的產業經驗，促進公私協力應對全球的挑戰。他說，各國領袖已經熟知台灣在先驅科技產業的實力，但是對於如何培育出這樣難以替代及超越的實力感到好奇。

林信義表示，台灣幾十年來透過政府、企業協助以及研究機構緊密無間的合作之下，才打造出完整綿密的產業生態系統，為台灣獲取了競爭優勢的高能量，而這一點他也是有在會議期間，分享台灣的成功經驗。

林信義提到，他在會中也強調AI及中小企業數位轉型的重要性。他表示，台灣憑藉堅實的ICU產業基礎，積極協助中小企業，導入AI跟雲端技術，提升跨境經濟能力和競爭力。他認為，各成員經濟體加強數位合作，建立更開放安全的數據環境，讓科技發展真正照顧所有人，而不會造成新的數位落差。

最後，第三項任務，林信義表示，台灣正加速推動以人為本的AI發展。科技發展對人類的社會文明是一把雙面刃，唯有以人為本，才是科技存在的創新目的。

▼總統賴清德接見APEC領袖代表林信義。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德接見APEC領袖代表林信義。（圖／總統府提供）

林信義說，建立普惠且負責的AI治理架構，確保科技的發展，符合倫理與信任的規範；同時，深化跨國人才與技能的合作，讓各行各業也能享有智慧轉型的成果，而政府會持續以公私協力模式，提出具體的解決方案，並且願意跟各經濟體分享成功的經驗，共同推動亞太區域的繁榮。

林信義指出，面對氣候變遷帶來的災害風險，國科會氣象單位也應用AI高精度的氣象模型，將氣象預報的解析度，從25公里提升到2公里。他強調，2024年的凱米颱風開始，AI模型清楚地描繪颱風的結構，提升了預報的準確度，使得中央及地方政府可以提前部署。

林信義表示，這些案例充分展現了我國企業和人才創新能量，也體現了台灣作為APEC成員願意與各自經濟體分享經驗，共同創造以AI驅動的經濟成長。

此外，林信義也提到，除了正式會議發言，他也與多位領袖進行了建設性的交流，多國領袖對台灣在半導體、資通訊科技、醫療科技、中小企業發展的貢獻給予高度的肯定，並表達了合作的意願。他認為，這些互動不僅提升了我國的國際形象，也為未來深化實質計畫合作奠定了良好的基礎。

11/01 全台詐欺最新數據

326 2 0153 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理女神猝逝有蹊蹺

「在台灣就可以插隊是什麼邏輯？」一名網友抱怨，連續兩次碰到日本旅客插隊，對方還稱「反正這裡是台灣嘛」，氣得原PO直接用流利日文回擊，對方只好走到後面排隊。文章一出，大票網友爆共鳴怒轟，「老公親戚是日本人，來台超速又闖紅燈」、「日本人出國很容易放飛自我」。

AI正重塑媒體代理商的核心價植

國安局分析川習會：根本矛盾不易解決　美中地緣戰略角力仍升溫

關鍵字：

APEC台灣經濟AI林信義

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

