【廣編】從媒體採購到策略夥伴　AI正重塑媒體代理商的核心價植

▲群邑集團 (WPP Media) 台灣分公司執行長郭俊鑫 (Jimmy Kuo)。

圖、文／群邑集團提供

廣告行銷產業向來瞬息萬變，每一次新技術或創新工具的出現，都可能徹底改寫既有的遊戲規則，特別是近年來方興未艾的AI浪潮，更為產業帶來前所未有的全面性變革。

群邑集團推出全球首個 AI 驅動行銷平台WPP Open，運用 AI 提高作業效率和數據品質，讓媒體代理商不再只是執行媒體採購，而是助力品牌推升業績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

群邑集團（WPP Media）台灣分公司執行長郭俊鑫認為，AI的影響力不僅止於優化財務、行政等內部營運流程，更能提高公司對品牌主的服務效率，無論是媒體規劃與採購、廣告投放、素材製作、成效評估等作業，都能藉由 AI 加速完成，進而節省作業人力和時間。在此趨勢推動下，媒體代理商的角色定位也將有所轉變——從單純的媒體採購者，進化為能與品牌主緊密協作的策略夥伴（collaborator）。

「AI 並不會削弱媒體代理商的存在價值，而是促使產業重新定義自身的核心價值，」郭俊鑫強調，AI 的數據分析與內容生成能力，讓媒體代理商可以省去大量的瑣碎作業，將更多時間用來與品牌主進行更深入的溝通，共同討論行銷策略、找出問題環節，從而實現銷售成長與市場突破的目標。