印度空難241死　「唯一生還者」煎熬：上帝給我生命卻奪走家庭

圖文／鏡週刊

印度航空6月墜機事故造成241人死亡，唯一生還者拉梅希（Vishwash Kumar Ramesh）表示，能夠生還是奇蹟，但兄弟的死「奪走了我所有的幸福」。

《衛報》報導，距事故將近4個月，39歲的英國男子拉梅希說，這起事故讓他不斷遭受閃回（創傷重現）困擾。他的兄弟同班機，死亡讓他的家庭「失去了一切」。

「我失去了一切，我的幸福。上帝給了我生命，但奪走了我所有的幸福，也奪走了我的家庭」拉梅希告訴記者。「這完全摧毀了我的家庭……對我和我的家人來說非常困難。」

▲ 拉梅希表示，墜機本身仍然痛苦到難以啟齒，他無法談論事故後的第一個記憶。（翻攝自衛報）

這架前往倫敦的波音787-8夢想客機於6月12日自阿默達巴德機場起飛後不久，墜入一所醫學院，機上除了拉梅希之外的人全部罹難。遇難者中包括169名印度國民和52名英國國民，使這起事故成為英國人傷亡人數最多的空難之一。除了航班上的人員，地面另有19人死亡，67人重傷。

拉梅希表示，墜機本身仍然痛苦到難以啟齒，他無法談論事故後的第一個記憶。他的顧問稱，他至今仍未與親近家人談論此事。在顧問協助下，他發表聲明表示自己已經崩潰，並因創傷記憶而夜不能寐。

「我一直在創傷中，我只能熬夜，可能只睡3到4個小時。是的，我能活下來是奇蹟，但我失去了一切，我失去了兄弟，我已經崩潰」他說。

拉梅希提到家人給予的支持：「我的父母和弟弟完全崩潰，心理上非常痛苦。我自己心理上和身體上也很難受。我的叔叔、堂兄、朋友，顧問，他們給了我很好的支持，一直在我身邊。」

他補充說：「心理上和身體上，我不太和家人說話，一個人在房間裡。我只是坐在床上思考。我失去了35歲的兄弟，每天都在掙扎。」

印度飛機事故調查局（AAIB）對事件的初步報告顯示，飛機的兩個燃油開關在起飛後「立即」移至「切斷」位置，導致引擎燃油供應停止。目前尚不清楚為什麼會發生這種情況。

更多鏡週刊報導

港女越南機場發狂！痛罵男友叫雞家暴 被趕下機哭了空姐安慰：男人就是這樣啦

體壇第4人！日天皇親授「文化勳章」 王貞治談道奇連霸：了不起的比賽

樂天摳門養二軍／球團強調「實屬誤解」 列3大重點回應了