【廣編】蜜豆奶新品上市家樂福　作家兔包站台、分享孩子成長不掉隊秘訣

陪伴無數孩童成長的統一蜜豆奶，推出全新產品系列－營養＋豆奶系列！統一蜜豆奶營養＋豆奶系列全部三種口味(原味/草莓/牛奶)，一瓶有6.5克蛋白質，且比原先的雞蛋蜜豆奶減糖25%，是兼具美味與營養的豆奶產品，可以為孩子提供每日的健康補給。這次升級不僅延續了經典香濃口感，更全面升級了營養價值，成為孩子愛喝 、爸媽放心的豆奶飲品首選，為家庭飲品市場注入全新成長能量。

為了讓更多民眾親身體驗這次升級帶來的驚喜，統一蜜豆奶10/31更在家樂福內湖店舉辦產品分享會，邀請人氣親子作家兔包，攜手雙胞胎寶貝菜包與肉包擔任一日活動大使，在現場與家長們一同感受統一蜜豆奶營養升級的重要里程碑。活動現場人潮滿滿，許多家長們紛紛帶著孩子前來試飲。

兔包在活動現場除了分享育兒經驗，也表示挑選給孩子的產品，會注重對於孩童的成長有沒有幫助，「除了孩子會喜歡，產品本身也要讓家長放心，如果可以對生長或學習有幫助那更好」。像是蜜豆奶一瓶有6.5克蛋白質，而蛋白質可以幫助生長發育，是支持身體健康與維持組織結構的重要營養素；還有卵磷脂，有助於維持飲食的多樣化與均衡性，對學習中的小朋友靈活思緒也有幫助。「而蜜豆奶這次的新產品，和以前的雞蛋蜜豆奶口味比起來還有減糖25%，真的更貼近家長所想要的、不讓孩子攝取太多糖」雙胞胎菜包與肉包也笑著說：「但東西一樣好喝！」可愛互動讓現場氣氛溫馨又活潑。