重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

▲韋恩表示，運動完後吃希臘優格是更優秀的選擇。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

食安專家「韋恩」（楊世煒）表示，許多人運動後會選擇香蕉或高蛋白飲品補充能量，但最新研究顯示，希臘優格可能是更優的選擇。除了富含蛋白質與低碳水化合物外，希臘優格還具有抗發炎與促進肌肉修復的效果。研究團隊發現，攝取希臘優格者運動後的發炎指標明顯下降，顯示它能有效協助肌肉恢復。

韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」指出，這項研究由加拿大團隊針對18至25歲健康男性進行，受試者連續12週接受阻力訓練，一組運動後食用希臘優格，另一組則吃相同熱量的布丁。結果發現，優格組的發炎指標IL-6與TNF-α上升幅度明顯較低，而布丁組則出現TNF-α增加的情況，顯示優格有助抑制運動引發的肌肉發炎。

研究學者表示，希臘優格富含蛋白質與活性發酵成分，能促進肌肉修復並減少發炎反應。與一般乳製品相比，它擁有更高比例的蛋白質與大量益生菌，能改善腸道菌相、穩定免疫系統，降低全身性發炎風險。韋恩也提到，這反映出「腸肌軸」的重要性，腸道健康與肌肉修復之間存在密切關聯。

專家進一步說明，希臘優格含有豐富的白胺酸（leucine），這是一種能促進肌肉合成的必需胺基酸。與常見的高蛋白飲品相比，希臘優格不僅能提供均衡營養，還能透過益生菌調整腸道環境，達到抗發炎與加速恢復的雙重功效。他強調，運動後適量攝取希臘優格，是天然又高效的修復補給方式。