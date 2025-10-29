　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

▲▼希臘優格聰明吃。（圖／Unsplash）

▲韋恩表示，運動完後吃希臘優格是更優秀的選擇。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

食安專家「韋恩」（楊世煒）表示，許多人運動後會選擇香蕉或高蛋白飲品補充能量，但最新研究顯示，希臘優格可能是更優的選擇。除了富含蛋白質與低碳水化合物外，希臘優格還具有抗發炎與促進肌肉修復的效果。研究團隊發現，攝取希臘優格者運動後的發炎指標明顯下降，顯示它能有效協助肌肉恢復。

韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」指出，這項研究由加拿大團隊針對18至25歲健康男性進行，受試者連續12週接受阻力訓練，一組運動後食用希臘優格，另一組則吃相同熱量的布丁。結果發現，優格組的發炎指標IL-6與TNF-α上升幅度明顯較低，而布丁組則出現TNF-α增加的情況，顯示優格有助抑制運動引發的肌肉發炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究學者表示，希臘優格富含蛋白質與活性發酵成分，能促進肌肉修復並減少發炎反應。與一般乳製品相比，它擁有更高比例的蛋白質與大量益生菌，能改善腸道菌相、穩定免疫系統，降低全身性發炎風險。韋恩也提到，這反映出「腸肌軸」的重要性，腸道健康與肌肉修復之間存在密切關聯。

專家進一步說明，希臘優格含有豐富的白胺酸（leucine），這是一種能促進肌肉合成的必需胺基酸。與常見的高蛋白飲品相比，希臘優格不僅能提供均衡營養，還能透過益生菌調整腸道環境，達到抗發炎與加速恢復的雙重功效。他強調，運動後適量攝取希臘優格，是天然又高效的修復補給方式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

粒線體損傷恐害腎臟「缺電」！腎臟醫教4招充電：別喝含糖飲料

建議粿粿「跟家寧組團」！網紅開酸：說不定黑到谷底翻紅

交往多年還是不結婚　女性不想結婚的5個理由

超時工作大腦真的變了！科學家揭「過勞腦」體積增加、情緒更敏感

雲林路上驚見「巨大烏賊」狂噴黑煙　追上竟是坦克

王子否認破壞家庭！知名作家斥「沒離婚前你就是第三者」

哈利波特迷快看！搶不到一卡通魔杖還有「3D嘿美」　麻瓜通勤必備

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

粒線體損傷恐害腎臟「缺電」！腎臟醫教4招充電：別喝含糖飲料

建議粿粿「跟家寧組團」！網紅開酸：說不定黑到谷底翻紅

交往多年還是不結婚　女性不想結婚的5個理由

超時工作大腦真的變了！科學家揭「過勞腦」體積增加、情緒更敏感

雲林路上驚見「巨大烏賊」狂噴黑煙　追上竟是坦克

王子否認破壞家庭！知名作家斥「沒離婚前你就是第三者」

哈利波特迷快看！搶不到一卡通魔杖還有「3D嘿美」　麻瓜通勤必備

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

國際火線／全面啟動！川普總統第三任期，逐步實現中

台積電創高領漲！5檔台股ETF活跳跳　2主動式標的入列

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

生活熱門新聞

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照片

懶人包看傻！眾人見「最後一根稻草」也氣炸

粿粿不提出軌關係「王子卻認了越界」！網猜內幕

王子否認破壞家庭！作家：你就是第三者

「粿粿出軌好友」2個月前就爆出！他轟：虛偽人設

粒線體損傷恐害腎臟缺電！腎臟醫教4招保養

雲林驚見「巨大烏賊」狂噴黑煙　追上竟是坦克

粿粿限動發聲　全場揪1關鍵：沒否認出軌

建議粿粿「跟家寧組團」！網紅：黑紅也是紅

黑絲OL被雞追爆紅！公雞悲慘身世意外曝光

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

工作都是排休制！小情侶發現「1好處」

重訓完吃這款優格比乳清更好！專家曝新研究

更多熱門

相關新聞

藍鳥18局怒啃水果！賽中竟叫UberEat

藍鳥18局怒啃水果！賽中竟叫UberEat

延長18局、長達6小時39分的世界大賽第3戰，藍鳥休息區出現少見一幕——球員們在板凳上啃起水果補充體力。這幕畫面讓轉播鏡頭捕捉到，也讓外界好奇「誰想到這招？」答案在隔天揭曉。

營養師激推「8款天然增肌食物」

營養師激推「8款天然增肌食物」

營養師曝「南瓜健康好處」

營養師曝「南瓜健康好處」

營養師教你吃消水腫蔬果、飲品

營養師教你吃消水腫蔬果、飲品

營養師激推瘦瘦菜　有助控制食慾

營養師激推瘦瘦菜　有助控制食慾

關鍵字：

運動希臘優格肌肉修復營養飲食

讀者迴響

熱門新聞

粿粿3年前答應求婚照被挖！

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照片

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿談判離婚過程疑曝光

看似冷漠「其實是慢熱」星座

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面