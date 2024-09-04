超商「1飲品」變少！網怨難買到　店員認了：報廢率最高

▲網友發現有一類飲料在超商越來越少見。（圖／CTWANT）

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台灣便利商店林立，不僅有不少外食族的一日三餐都在超商解決，若是突然想喝個飲料，無論是奶茶、果汁、咖啡或純茶飲品通通應有盡有，不過就有網友分享，近期在飲料架上「1飲品」越來越少。對此，店員也證實該飲品是「報廢率第一」。

一名網友在社群平台Threads曬出一張超商飲料區的照片，只見架上滿滿都是無糖豆漿，有糖豆漿則寥寥無幾，讓他忍不住直呼「現在便利商店賣有糖豆漿是有犯法嗎？」

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貼文曝光後，不少網友留言表示，不愛喝有糖豆漿，「我都喝無糖好幾年了，有糖的真的甜到想吐」、「無糖豆漿才是真的好喝，那個有糖的真的太甜了，還不如直接喝蜜豆奶」、「有糖豆漿噁爆」、「以前不敢喝無糖豆漿，只敢喝有糖的，但現在喝習慣無糖後，反而覺得有糖的豆漿喝起來很奇怪…」、「可能現在大家都健康飲食，我以前也都不敢喝無糖豆漿，現在都只喝無糖的」、「無糖豆漿唯一真理」、「無糖豆漿常常賣完…不然就是剩一罐，第二件六折都無辦法湊。」

貼文也釣出店員紛紛證實，有糖豆漿是報廢率冠軍，「全家3年經驗告訴你，報廢最多銷售最差的就是有糖豆漿」、「我做全家，每次報廢都是有糖的，不然就桃紅色那個，不知道為什麼綠色都賣最好，客人都喜歡買綠色的。」

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