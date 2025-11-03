說服成功！　鄭麗文宣布：戴錫欽留任國民黨北市黨部主委

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新任黨主席鄭麗文今（3日）上任第一天上工，外界關心各地方黨部主委人事，鄭麗文一早出席中央評議委員會前受訪時指出，全台灣各縣市人事已定，今天就會正式會發佈，感謝現任議長戴錫欽繼續接任台北市黨部主委。

鄭麗文日前指出，各地方黨部的人事安排都已大致底定，待真正上工第1天就會正式對外宣布。至於外界關心的國民黨台北市黨部主委是否再由前主委黃呂錦茹回任，她說，的確有跟黃呂錦茹密切溝通，希望能夠妥善安排北市黨部主委的職位。

不過，據悉，黃呂錦茹先前陷入官司仍未明朗，以及家人因素等考量，因此無再度回任意願。

鄭麗文今日上午受訪表示，週六有跟大家預告過了，全台灣各縣市人事已定，今天上班第一天就會正式發佈，台北市黨部感謝現任議長戴錫欽，將繼續接認台北市黨部主委。

至於未來是否會積極下鄉？鄭麗文說，有關於縣市黨部主委的任命，高度尊重地方的生態跟需要，也希望是一個充滿戰鬥力。許多留任的黨部主委，是他們本來就有很鮮明的任務以及很重要的使命，所以譬如說台南市黨部主委、高雄市黨部主委、屏東縣黨部主委，還有雲林縣黨部主委等，都是繼續留任，中間或許有很多人事上面的一些變換，但更重要的就是希望像大家所說的，2026年能夠順利地大選勝利。

鄭麗文說，她全台灣都會去，謝票行程都還沒有完成，所以全台灣都會去，重點會放在南台灣。