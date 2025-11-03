網傳羊肉店地上切肉惹議　台南市府稽查：未現場查獲責令限期改善

▲網傳羊肉業者於地上處理食材，衛生局會同消保官前往稽查。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近日有民眾於網路爆料指出，台南市某羊肉餐飲業者疑似在地上處理食材，引發衛生疑慮，台南市衛生局接獲通報後，隨即會同法制處消保官於11月2日前往現場稽查。

經查，現場未見業者於地面切肉，但店家坦承因員工手扭傷無法搬運重物，臨時改於地面切肉。衛生局當場予以告誡，並責令業者確實遵守食品衛生相關規定，若再有類似情形，將依法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局指出，稽查同時也發現作業環境及人員管理部分不符食品良好衛生規範，包括冰箱食材未包覆、食材未離地放置、廢棄物未即時移除、機具未保持清潔，以及從業人員未檢附體檢報告等缺失。衛生局已責令限期改正，若複查不合格，將依法開罰。

衛生局表示，雖現場未查獲地面切肉情形，但仍將持續追蹤監督，並不定期加強抽查，確保業者落實衛生管理。局方強調，餐飲業者應確保作業場所整潔、食材離地存放，防止微生物與病媒污染，以維護食品安全。

依據《食品安全衛生管理法》第8條規定，食品業者之人員、設備及品保制度皆須符合「食品良好衛生規範準則」。若經限期命令改正而未改善，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；情節重大者，得命歇業、停業或廢止登記。

衛生局長李翠鳳提醒，食品衛生安全關乎全民健康，業者務必落實自主管理，共同維護安心用餐環境。市府也呼籲民眾若發現疑似食品安全問題，可撥打消費者服務專線0800-285000或1999通報，將有專人提供協助。