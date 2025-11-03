明華園戲劇總團新加坡演出　新竹凱蒂扶輪社以行動支持

▲演出結束時全體成員向滿場的觀眾致意。（圖／新竹市凱蒂扶輪社提供）

新竹振道記者李朝煌／新竹報導

台灣最具代表性的傳統表演藝術團體——明華園戲劇總團，近日帶著經典鉅作《散戲》登上新加坡濱海藝術中心（Esplanade）舞台，展現台灣歌仔戲近百年的文化底蘊與生命力。本次海外演出不僅象徵著台灣本土藝術走向國際的重要里程碑，也凝聚了海內外對文化傳承的關注與支持。新竹市凱蒂扶輪社特別以行動支持，率領社友與尊眷赴新加坡觀演與交流，為台灣文化藝術注入暖流與力量。

《散戲》講述「戲散，人依舊有夢」的故事，描繪傳統戲班在時代洪流中追尋夢想的堅持與掙扎。明華園戲劇總團執行長陳昭賢表示：「《散戲》並不是戲的結束，而是一場重新出發的開始。我們希望讓更多國際觀眾理解，台灣本土歌仔戲不只是表演，而是一種生命力。能在世界舞台上唱出台灣的故事，是我們對祖先與土地最深的敬意。」

她特別感謝新竹凱蒂扶輪社的行動支持，指出：「他們不僅是觀眾，更是同行的文化夥伴。這份力量，讓我們更有信心繼續堅持、繼續傳承。」

國際扶輪3501地區2024-25年度總監周玉庭（Uni）表示：「明華園戲劇總團孫翠鳳老師是本年度加入新竹凱蒂扶輪社的創社社友。台灣的藝術家，是這片土地最動人的靈魂。

扶輪不僅服務社會，也要成為文化藝術的推手。《散戲》的出國巡演，讓世界看見台灣人不屈的精神與美學力量，也是一種文化公益的具體實踐。」

新竹市凱蒂扶輪社創社長黃畹庭（Kitty）表示：「戲不散於舞台，信念不散於人心。我們以實際行動支持明華園戲劇總團，也支持社友、國寶級藝術家孫翠鳳老師與小扶輪陳昭賢執行長，希望讓世界看見台灣歌仔戲的美，並讓青年世代理解文化傳承的價值與信念。」

活動籌備主委劉秀娥（Sunny）補充：「每一場文化行動都不只是演出，更是一場心靈的交流。凱蒂扶輪社的姊妹與尊眷們從行程籌備、宣傳推廣到現場支援，全力以赴。我們願成為台灣文化走向國際的力量，也是明華園戲劇總團孫老師全家堅定前行的溫暖後盾。」

聯誼主委林沂蓁（Janey）則表示：「這次的國際交流活動不僅支持文化藝術，更凝聚社友情誼與信念。期待與新加坡僑界及國際扶輪夥伴共同見證，讓台灣文化的光從一盞燈延續為萬千光芒。」

在創社總監周玉庭（Uni）、助理總監Jeff及創社長黃畹庭（Kitty）的帶領下，凱蒂扶輪社團隊遠赴新加坡，參與《散戲》演出及文化交流活動，以實際行動支持台灣藝術文化，讓世界看見台灣文化的深度與溫度。「戲不散於舞台；信念不散於人心。」明華園的光，正由無數信念點亮，照亮台灣文化的未來。