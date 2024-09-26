　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024扶輪傳愛　台日賑災文化交流慈善公演

▲捐贈醫護巡迴車、搜救服裝及善款200萬予花蓮縣消防局。（圖／新竹市凱蒂扶輪社提供）

▲捐贈醫護巡迴車、搜救服裝及善款200萬予花蓮縣消防局。（圖／新竹市凱蒂扶輪社提供）

新竹振道記者李朝煌、周彥騰／新竹報導

新竹市樂麗與凱蒂扶輪社深感花蓮縣近年來歷經多次地震等重大災難，23、24日邀請日本優秀的閃亮藝術民族舞蛹團與扶輪社藝術團體進行二場台日文化藝術交流慈善公演，希望藉由這次精彩的表演,撫慰仍然餘悸猶存的鄉親們，帶來滿滿的正能量與愛。

花蓮縣近年來歷經多次重大災難，包括一O七年O二O六強震、一一O年O四O二太魯閣號火車事故、一一一年O九一八玉里強震及今年O四O三強震等重大災變，造成花蓮縣居民巨大影響，至今餘悸猶存。

由「花蓮的女兒」黃畹庭(Kitty)新竹市凱蒂扶輪社創社長發起，帶領國際扶輪三五O一地區新竹市樂麗扶輪社社友，秉持著「心懷鄉里、掌握脈動及社會關懷」的精神，深感花蓮縣近年來的重大災變，聯手凱蒂扶輪社以「歡樂震縱谷」為主題，邀請日本優秀的閃亮藝術民族舞蛹團與扶輪社藝術團體進行日台文化藝術交流慈善公演，撫慰人心。

黃畹庭與夫婿趙之寬(樂麗扶輪社創社長)，兒子黃琮淞(天翌扶輪社創社長)長期在花蓮南區積極投入社會公益，特別關注弱勢族群，以實踐扶輪傳愛的理念，主要目的是在點亮偏鄉的新希望。

這次台日文化交流活動於廿三日下午六時在瑞穗國中大禮堂的演出，吸引爆滿民眾到場，場面盛大，是一場花蓮南區難得的大型公益活動。接著於廿四日下午七點在花蓮縣文化局演藝廳演出。

演出陣容包括日本國際知名的閃亮藝術民族舞蛹團、台灣親善大使艾菲爾舞團、原住民織羅藝術舞團、卑南族歌王、素人薩克斯風表演家趙之寬、樂麗薩克斯風樂團(Joanna、Sophia)、凱蒂薩克斯風樂團(House Cheer Mickey I-NA・Rebecca Chen)等藝術表演團體，演出精彩，滿場觀眾在演出過程中報以熱烈掌聲。

這次的演出及捐贈200萬元特別向O四O三花蓮大地震期間參與人命救援的消防人員以及縣府各局處在災後復原重建中大力協助的人員致敬，向他們表達由衷的感謝與慰勞，同時也希望藉由這次精彩的表演，撫慰仍然心懷震驚的鄉親們，為他們帶來滿滿的正能量與愛。

ET快訊
快訊／徐乃麟反擊！　痛罵楊繡惠：我還不夠照顧她嗎
快訊／大雨猛灌基隆！　2區一級淹水警戒
快訊／高市議員黃紹庭　住家、服務處遭搜索
眾量級家寧被爆「紅了有人追」：比Andy好！　本尊被釣出
快訊／大雷雨狂炸新北基隆　警戒區曝
準燕子颱風下周靠近恐發布警報！　高風險範圍曝
快訊／昨瘋漲今拉回！　00960跌逾16%
快訊／柯文哲遭4度提訊　雙手上銬、藍白拖現身
快訊／雨勢升級！　2縣市豪雨特報
快訊／騎車衝進超商！商品架撞毀　現場畫面曝光
一晚17元！曼谷貧民窟風民宿爆紅　照片網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南警鷹眼發現大貨車懸掛他車號牌　接連查獲2部違規車輛

「救的可能是一個家庭」 屏東消防小隊長陳孟璘獲資深救護貢獻獎

2024扶輪傳愛　台日賑災文化交流慈善公演

2024壽山巖觀音寺親子繪畫比賽　主題「祈廟之旅」即起收件

大溪武嶺橋科技執法狂開單　李柏坊邀相關單位現勘重新檢視

一不畏家貧、一不棄病父　南投縣孝女王嘉琪、陳姿妤獲全國孝行獎

台積電嘉義廠遺址「挖到人骨遺骸」　最新清理進度曝光

陳怡珍疾呼台南市美術館不能亡　應永續營運！

深耕未來醫護第一線　南消一大隊結合敏惠醫專辦理防災宣導

嘉義仁義潭「雙蛇纏鬥」罕見畫面曝！專家曝原因：離牠們遠一點

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

林襄狂吃保健品保養　現41公斤體力不如從前

南警鷹眼發現大貨車懸掛他車號牌　接連查獲2部違規車輛

「救的可能是一個家庭」 屏東消防小隊長陳孟璘獲資深救護貢獻獎

2024扶輪傳愛　台日賑災文化交流慈善公演

2024壽山巖觀音寺親子繪畫比賽　主題「祈廟之旅」即起收件

大溪武嶺橋科技執法狂開單　李柏坊邀相關單位現勘重新檢視

一不畏家貧、一不棄病父　南投縣孝女王嘉琪、陳姿妤獲全國孝行獎

台積電嘉義廠遺址「挖到人骨遺骸」　最新清理進度曝光

陳怡珍疾呼台南市美術館不能亡　應永續營運！

深耕未來醫護第一線　南消一大隊結合敏惠醫專辦理防災宣導

嘉義仁義潭「雙蛇纏鬥」罕見畫面曝！專家曝原因：離牠們遠一點

交長陳世凱首赴立院交委會報告　前老闆蔡其昌「8個字」提醒

新北休旅車爆胎右偏連撞6車　倒楣婦人遭撞倒地！腦震盪送醫

南警鷹眼發現大貨車懸掛他車號牌　接連查獲2部違規車輛

全台首次F1展演！中市府iTaichung新增4國語言　服務更國際

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

快訊／國3北木柵交流道事故！砂石車拋錨卡路中　占2外線回堵5K

方文琳罹癌：愛喝高粱！　醫示警「酒精流經位置」都會癌變

中和公寓成交占4成　在地房仲：4字頭買3大熱區

帳戶借前女友卻「查無此人」　他衰揹鍋下場曝光

召集11位不分區綠委認養艱困選區　林右昌：戰場不只在立法院

新買狗床被妹妹睡走米克斯看傻　「彎腰背影」好無奈：這我的位置

地方熱門新聞

嘉義仁義潭「雙蛇纏鬥」！罕見畫面曝

台積電嘉義廠遺址「挖到人骨遺骸」　最新清理進度曝光

南投縣孝女王嘉琪、陳姿妤獲全國孝行獎

大溪武嶺橋科技執法狂開單　民代現勘

陳怡珍疾呼台南市美術館不能亡應永續營運！

東海女大生被公車撞死　台中市今起連續3天大執法

南消一大隊結合敏惠醫專辦理防災宣導

2024壽山巖觀音寺親子繪畫比賽　即起收件

國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」

南消四大主動走進校園推廣防災教育

嘉義縣市明年教師節不送卡片　改送600禮券

高鐵南延「進高雄車站」有望盡快實施

埔里美人腿公主冠軍獎30萬　102佳麗搶進9／29決賽

雲林九大運輸業路口停讓宣示

更多熱門

關鍵字：

新竹市凱蒂扶輪社

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家：可能有2隻

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面