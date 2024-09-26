2024扶輪傳愛　台日賑災文化交流慈善公演

▲捐贈醫護巡迴車、搜救服裝及善款200萬予花蓮縣消防局。（圖／新竹市凱蒂扶輪社提供）

新竹振道記者李朝煌、周彥騰／新竹報導

新竹市樂麗與凱蒂扶輪社深感花蓮縣近年來歷經多次地震等重大災難，23、24日邀請日本優秀的閃亮藝術民族舞蛹團與扶輪社藝術團體進行二場台日文化藝術交流慈善公演，希望藉由這次精彩的表演,撫慰仍然餘悸猶存的鄉親們，帶來滿滿的正能量與愛。

花蓮縣近年來歷經多次重大災難，包括一O七年O二O六強震、一一O年O四O二太魯閣號火車事故、一一一年O九一八玉里強震及今年O四O三強震等重大災變，造成花蓮縣居民巨大影響，至今餘悸猶存。

由「花蓮的女兒」黃畹庭(Kitty)新竹市凱蒂扶輪社創社長發起，帶領國際扶輪三五O一地區新竹市樂麗扶輪社社友，秉持著「心懷鄉里、掌握脈動及社會關懷」的精神，深感花蓮縣近年來的重大災變，聯手凱蒂扶輪社以「歡樂震縱谷」為主題，邀請日本優秀的閃亮藝術民族舞蛹團與扶輪社藝術團體進行日台文化藝術交流慈善公演，撫慰人心。

黃畹庭與夫婿趙之寬(樂麗扶輪社創社長)，兒子黃琮淞(天翌扶輪社創社長)長期在花蓮南區積極投入社會公益，特別關注弱勢族群，以實踐扶輪傳愛的理念，主要目的是在點亮偏鄉的新希望。

這次台日文化交流活動於廿三日下午六時在瑞穗國中大禮堂的演出，吸引爆滿民眾到場，場面盛大，是一場花蓮南區難得的大型公益活動。接著於廿四日下午七點在花蓮縣文化局演藝廳演出。

演出陣容包括日本國際知名的閃亮藝術民族舞蛹團、台灣親善大使艾菲爾舞團、原住民織羅藝術舞團、卑南族歌王、素人薩克斯風表演家趙之寬、樂麗薩克斯風樂團(Joanna、Sophia)、凱蒂薩克斯風樂團(House Cheer Mickey I-NA・Rebecca Chen)等藝術表演團體，演出精彩，滿場觀眾在演出過程中報以熱烈掌聲。

這次的演出及捐贈200萬元特別向O四O三花蓮大地震期間參與人命救援的消防人員以及縣府各局處在災後復原重建中大力協助的人員致敬，向他們表達由衷的感謝與慰勞，同時也希望藉由這次精彩的表演，撫慰仍然心懷震驚的鄉親們，為他們帶來滿滿的正能量與愛。