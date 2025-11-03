彰化騎士闖紅燈「直直衝」！路口猛撞釀3傷...恐怖瞬間曝

▲員林市山腳路與員水路口發生2機車3人受傷車禍。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市(1)日深夜發生一起驚悚的路口對撞車禍！一輛由施姓男子騎乘的機車，行經山腳路與員水路交叉口時疑趁綠燈轉紅燈之際，竟直接衝過馬路，撞到正要綠燈起步的雙載機車。猛烈撞擊導致兩車三人當場噴飛倒地，現場零件四散，巨大聲響嚇壞附近居民。熱心民眾聞聲紛紛前往協助，並通報警消，緊急將三名傷者送醫，詳細肇因尚待釐清。

這起事故發生在11月1日深夜10時許，位於員林市山腳路二段與員水路一段的交叉路口。從曝光的監視器畫面，當時51歲施姓男子騎乘機車，在行經該路口時，疑似正要閃紅燈號誌，直接穿越，當時周姓男子騎乘機車載著莊姓女子正從山腳路二段綠燈起步直行，來不及閃避遭撞倒地，一旁的用路人則是受到驚嚇。

由於撞擊力道極為猛烈，兩部機車的車頭毀損，車上物件及碎片散落一地，三名當事人也瞬間從車上噴飛、重摔在地，場面相當駭人。附近住戶與路過民眾都立刻趕到現場關切，協助指揮交通、安撫傷者，並等待救護人員到場。

救護車抵達後，隨即將三名傷者送往醫院急救。施姓騎士以及周姓騎士、莊姓女乘客三人，主要是身體多處受到擦傷及挫傷，雖然受到嚴重驚嚇且疼痛，但幸運的是均未傷及要害，意識清楚，沒有生命危險。

目前全案肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。警方呼籲所有用路人，行經路口時務必遵守號誌，並提高警覺，尤其是在通過沒有交通號誌或是號誌轉換的路口時，務必要減速慢行。

