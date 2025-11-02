　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險！國3古坑段阿北逆向開10公里　多車駕駛傻眼急閃

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

國道3號驚見逆向駕駛！有民眾1日開車上國道3號，行經古坑路段時，前方內側車道竟有車逆向行駛，迎面朝他開過來，民眾急忙往右閃避，幸好平安無事。該民眾也將行車紀錄器影片發上網，引發網友議論「剛剛也有遇到，超恐怖」、「超扯」。對此，警方表示當天獲報到場處理，查出為62歲麥姓男子從古坑服務區進入國道，逆向行駛長達10公里，將依違反道路交通管理處罰條例，最高可處3萬6千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

▲▼國道3號經傳逆向駕駛。（圖／Threads網友terius.k授權）

▲國道3號驚傳逆向駕駛，和網友座車擦身而過。（圖／網友terius.k授權）

有民眾昨(1日)晚間開車行經國道3號南向275公里處，發現前方內側道上，竟有輛車朝他迎面駛來，幸好他立即向右閃避，沒有造成意外。事後民眾將影片發上網，網友紛紛在底下留言表示「人生走馬燈走了一輪⋯⋯ 」、「剛剛也有遇到，超恐怖」、「超扯」、「真的嚇瘋了」、「我怎麼記得上次也是在國道3號 」。

案發當天警方獲報，立即派遣巡邏車前往，於晚間7時34分在南向266.8公里處(古坑路段)，攔獲62歲麥姓男子駕駛的自小客車，並即引導他至外側路肩。

警方表示，麥男開車從古坑服務區進入國道，逆向行駛約10公里，所幸沒有造成意外事件及人員傷亡。全案依駕駛行為違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款(在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛)之規定，可處汽車駕駛人6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「壽命都要變短了！」山本由伸翻譯：他真的變得更強大了
真相曝！林佳龍出席晚宴　川普特使、美駐聯合國代表都在場
快訊／新竹嚴重車禍！　特斯拉撞2行人命危
山本由伸封神！羅伯斯高喊GOAT　日網沸騰：根本少年漫畫
台中25歲女遭拘禁凌虐　餵毒+鬼剃頭慘況曝
山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　結果他投了快3局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新竹嚴重車禍！特斯拉撞上2行人　命危送醫搶救中

驚險！國3古坑段阿北逆向開10公里　多車駕駛傻眼急閃

桃園貨櫃車失控！司機身體不適連撞6車　撞到變電箱才停

狩獵自主管理！卓溪鄉15部落成立協會　分署頒129張首批狩獵證

「替被毆學生報仇」醉男對公車司機揮螺絲起子　警火速壓制逮捕

車禍畫面曝！台南瑪莎拉蒂高速撞女騎士　失控轉3圈火花四濺

獨／北投驚傳意外！2工人清洗溫泉池命危　現場硫化氫濃度超標

恐怖中古車商！毒品、過失傷害、駕車暴衝　今年3度被逮

硬上女友人！人夫錄呻吟片「自保」　法官不買單重判7年半

台中加拿大女遊客遭左轉車撞飛！與丈夫走斑馬線...驚悚影片曝

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

快訊／新竹嚴重車禍！特斯拉撞上2行人　命危送醫搶救中

驚險！國3古坑段阿北逆向開10公里　多車駕駛傻眼急閃

桃園貨櫃車失控！司機身體不適連撞6車　撞到變電箱才停

狩獵自主管理！卓溪鄉15部落成立協會　分署頒129張首批狩獵證

「替被毆學生報仇」醉男對公車司機揮螺絲起子　警火速壓制逮捕

車禍畫面曝！台南瑪莎拉蒂高速撞女騎士　失控轉3圈火花四濺

獨／北投驚傳意外！2工人清洗溫泉池命危　現場硫化氫濃度超標

恐怖中古車商！毒品、過失傷害、駕車暴衝　今年3度被逮

硬上女友人！人夫錄呻吟片「自保」　法官不買單重判7年半

台中加拿大女遊客遭左轉車撞飛！與丈夫走斑馬線...驚悚影片曝

連6年都有「威爾・史密斯」捧冠！MLB史上最神巧合誕生

范姜彥豐「我是王子」遭粿粿吐槽！尷尬表情被翻出…網嘆：不懂珍惜

「壽命都要變短了！」　山本由伸翻譯曝心聲：他真的變得更強大了

限韓令將鬆綁？韓議員稱習近平提「韓星北京開唱」　官方：勿過度解讀

首度登上吉普慶封王！　成晉感性謝球迷又開玩笑：小心我吉你們喔！

任天堂新專利遭駁回「缺乏創造性」...《幻獸帕魯》訴訟恐有變數

被開季5連敗的溜馬奪首勝　柯瑞轟24分無用勇士仍吞敗

66架F-16V軍購案明年全交機有挑戰性　國防部：美方2班制20小時趕工

「不明無人機」擅闖比利時空軍基地　防長證實1天內2度入侵

藍鳥錯失冠軍「這幾周都會很難熬」　教頭說10次謝謝為子弟兵驕傲

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

社會熱門新聞

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

台中汽機車路口相撞　女保全右腳變形送醫不治

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

約會遭性侵2次求償20萬敗訴　1句話露餡

淡水BMW車禍波及機車　女騎士無呼吸心跳

外國人二度大鬧西門町理髮店　被警帶回

獨／北投驚傳意外！2工人清洗溫泉池命危

25歲女欠債遭拘禁+鬼剃頭！警攻堅主嫌嚇到腿軟

鳳梨座車遭開12槍！檢又查出2主謀

台中加拿大女遊客遭左轉車撞飛！驚悚影片曝

台中清潔隊員涉貪案再擴大！再收押1人

父子口角阿嬤勸架　遭兒狂砍58刀慘死　

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

台中女騎士違規遭攔　意外保住老本

更多熱門

相關新聞

即／花壇鄉民宅大火！恐怖黑煙狂竄

即／花壇鄉民宅大火！恐怖黑煙狂竄

彰化花壇鄉彰員路一段今(2日)發生民宅火警！一戶三層樓住宅起火燃燒，火勢凶猛從二樓竄出，開始延燒，現場黑煙狂竄，磁磚燒的劈哩作響，消防於11時34分獲報，緊急到場灑水救援，所幸人員及時逃出來，無人傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。

惡子58刀砍死86歲母親　兇器曝光

惡子58刀砍死86歲母親　兇器曝光

蚵車倒退嚕翻覆　 後車急閃逃劫畫面曝

蚵車倒退嚕翻覆　 後車急閃逃劫畫面曝

芳苑鐵牛蚵車倒退嚕翻車　10人送醫

芳苑鐵牛蚵車倒退嚕翻車　10人送醫

父子口角阿嬤勸架　遭兒狂砍58刀慘死　

父子口角阿嬤勸架　遭兒狂砍58刀慘死　

關鍵字：

逆向駕駛國道3號交通事件警方處罰彰化

讀者迴響

熱門新聞

快訊／道奇世界大賽二連霸

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面