驚險！國3古坑段阿北逆向開10公里　多車駕駛傻眼急閃

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

國道3號驚見逆向駕駛！有民眾1日開車上國道3號，行經古坑路段時，前方內側車道竟有車逆向行駛，迎面朝他開過來，民眾急忙往右閃避，幸好平安無事。該民眾也將行車紀錄器影片發上網，引發網友議論「剛剛也有遇到，超恐怖」、「超扯」。對此，警方表示當天獲報到場處理，查出為62歲麥姓男子從古坑服務區進入國道，逆向行駛長達10公里，將依違反道路交通管理處罰條例，最高可處3萬6千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

▲國道3號驚傳逆向駕駛，和網友座車擦身而過。（圖／網友terius.k授權）

有民眾昨(1日)晚間開車行經國道3號南向275公里處，發現前方內側道上，竟有輛車朝他迎面駛來，幸好他立即向右閃避，沒有造成意外。事後民眾將影片發上網，網友紛紛在底下留言表示「人生走馬燈走了一輪⋯⋯ 」、「剛剛也有遇到，超恐怖」、「超扯」、「真的嚇瘋了」、「我怎麼記得上次也是在國道3號 」。

案發當天警方獲報，立即派遣巡邏車前往，於晚間7時34分在南向266.8公里處(古坑路段)，攔獲62歲麥姓男子駕駛的自小客車，並即引導他至外側路肩。

警方表示，麥男開車從古坑服務區進入國道，逆向行駛約10公里，所幸沒有造成意外事件及人員傷亡。全案依駕駛行為違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款(在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛)之規定，可處汽車駕駛人6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。