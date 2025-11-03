病毒季免驚！超人氣石頭科技F25 Ultra淨蒸者×Giaretti奶瓶清洗機「蒸。安心」組合46折起

▲石頭科技 F25 Ultra淨蒸者，150°C高溫蒸氣搞定全屋消毒！

圖、文／石頭科技提供

進入秋冬病毒高峰期，爸媽最怕的不是天氣冷，而是寶寶感冒、生病。尤其是寶寶每天接觸的地板、玩具、奶瓶這些看似乾淨的物品，其實都是細菌與病毒容易藏身的地方。想要維持家中清潔、又不想每天消毒到手軟？全球智慧清潔家電領導品牌Roborock石頭科技 與義大利美型家電品牌Giaretti珈樂堤攜手推出聯名「蒸。安心組合」，結合高溫蒸氣滅菌洗地機與全自動洗奶瓶機，讓爸媽從地板到奶瓶，一次完成「全屋級消毒」！即日起至11月底限時優惠下殺最低46折，是今年最超值的親子家電入手時機。

今年首推出的石頭科技F25 Ultra淨蒸者 ，上市後以150°C高溫蒸氣清潔技術引起市場關注！透過高溫蒸氣能有效去除地面上的細菌、病毒與過敏原，同時清除頑固污漬。同時內建90°C熱水自清潔與95°C熱風烘乾系統，不僅拖地同時完成滅菌與烘乾，滾刷也能自動清潔，讓爸媽少煩惱、地板更乾淨！

Giaretti全自動奶瓶清洗機(GT-WB8S) ，高溫搞定洗、消毒與烘乾！

▲Giaretti全自動奶瓶清洗機是新手爸媽救星。

而Giaretti全自動奶瓶清洗機則是新手爸媽救星，今年推出後即成為媽媽屆新星產品，熱銷超過5000台！透過三重高溫殺菌設計守護寶寶奶瓶，運用68°C水溫洗滌，再以100°C蒸氣徹底消毒奶瓶後，最後透過55°C熱風烘乾，能在台灣潮濕環境下有效減少奶瓶細菌滋生，讓寶寶的每一口都安心。

兩大人氣品牌聯名「蒸。安心」組合限時登場，錯過再等一年！

今年秋冬，不只要防疫，更要聰明防護。Roborock石頭科技 X Giaretti珈樂堤「蒸。安心」聯名組合即日起至11月底推出限時促銷活動，全場最高46折優惠，數量有限、售完為止。從地到口的全方位守護，就讓「蒸。安心」幫你輕鬆實現，讓爸媽更安心、寶寶更健康！

優惠資訊

• 活動期間：即日起至2025年11月30日

• 組合內容：「石頭科技 F25 Ultra 淨蒸者」＋「Giaretti全自動奶瓶清洗機」

• 優惠價：NTD24,049（原價NTD42,890）

• 活動通路：https://www.giaretti.com.tw/



