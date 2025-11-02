親子玩中學防災　左鎮消防分隊用「細水霧」灌溉防災新觀念

▲左鎮消防分隊展示高壓細水霧消防車，讓民眾親身體驗噴水樂趣，成活動亮點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高壓細水霧消防車化身「防災教育新主角」！台南市左鎮消防分隊2日上午在左鎮區公館社區舉行「堊地生活祭暨葛鬱金食農推廣嘉年華活動」時，以創意十足的防災宣導吸引大批民眾圍觀，親子同樂、歡笑連連。

活動由台南市政府消防局第四救災救護大隊左鎮消防分隊與公館社區發展協會理事長陳柳足共同策畫，現場除有CPR與AED互動教學、地震避難演練外，最吸睛的莫過於展示「高壓細水霧消防車」。消防人員現場噴灑水霧，讓小朋友體驗清涼的水花與消防救災的臨場感，氣氛熱鬧。

這場活動不只讓防災知識更貼近生活，也透過寓教於樂的方式，讓居民與孩童在遊戲中學習避難與急救觀念，深化社區防災意識，為打造安全幸福的台南奠下基礎。

第四救災救護大隊大隊長蔡國保指出，防災意識要「平時準備、臨時不慌」，每個人都應具備保護自己與家人的能力。他也感謝公館社區居民的熱情回應，讓防災教育真正融入日常。

消防局局長李明峯表示，市府將持續推動多元防災教育，結合嘉年華、社區活動與學校教育，提升民眾防災與自救能力，讓「自助、互助、防災減災」的觀念在城市每個角落生根，守護家園安全。