台南大員皇冠假日酒店2025線上旅展開跑　住宿券最低每人2045元起

▲台南大員皇冠假日酒店2025線上旅展10月30日開跑，推出超值住宿券最低2045元起。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南大員皇冠假日酒店即將於10月30日至11月15日舉辦2025年度線上旅展，以「五星假期不必等」為主題，推出多款超值住宿券，最低下殺2折，每人僅2045元起即可入住五星級飯店。旅展針對情侶出遊、親子假期及好友旅行等不同需求，設計多款彈性、實惠又兼具品味的住房方案，讓旅客不必等旺季，即可鎖定安平河畔專屬假期。

今年旅展焦點為首次限量推出的「豪華榻榻米房型」，每晚5980元。房型設計融合日式榻榻米與溫潤木質調，提供溫暖舒適的休憩環境，和式起居區可靈活加床，適閤家庭或三五好友共處。此房型曾獲「2024全台食尚玩家旅宿大賞・異國風度假大獎」，深受旅客喜愛，此次線上旅展首度限時販售，預料將掀起搶購熱潮。

旅展亦提供超值高級房住宿券，入住期間涵蓋2025年11月至2026年8月，旅客可自由安排日期，避開熱門假期也能享受超值五星住宿。凡於2026年3月31日前平日入住，更可享早鳥升等禮遇，視房況免費升等至「高級陽台房」或「高級房兩張雙人床」，雙人早餐已包含在內，適合情侶或好友出遊享受河畔晨光。

酒店地理位置優越，鄰近安平老街、安平古堡及台江國家公園，清晨可沿安平河騎腳踏車，傍晚則在觀夕平台欣賞夕陽，兼具自然景觀與歷史文化。大員皇冠致力提供高質感住宿與在地文化體驗，無論是浪漫小旅行、親子度假或好友出遊，都能在此找到理想休憩步調。本次線上旅展優惠限量販售，售完即止。